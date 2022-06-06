80 тысяч рублей потеряли вартовчане при заказе интим-услуг

За минувшие выходные жители ХМАО перечислили мошенникам порядка 6 млн рублей. Всего полицейские зафиксировали 20 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В числе пострадавших оказались двое мужчин из Нижневартовска. Мужчины попытались заказать в интернете интимные услуги, но в итоге остались без денег. 21-летний вартовчанин перевел мошенникам 54 тыс. рублей, а 40-летний мужчина потерял порядка 30 тыс. рублей. Поняв, что их обманули, вартовчане обратились в полицию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых, уточнили в пресс-службе югорской полиции.