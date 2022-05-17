СМИ: в России сантехника подорожала на 70%

В России сильно подорожала сантехника. По информации строительной компании Pridex, опубликованной изданием РБК, рост цен за февраль-апрель текущего года составил до 70%. В основном, увеличилась стоимость смесителей, раковин и унитазов в сегменте эконом.

Отмечается, что рост цен связан с уходом европейских брендов из рынка России – так, китайские и турецкие поставщики пользуются повышенным спросом и увеличивают стоимость товара. При этом подобные товары премиум-класса подорожали на 5–25%, однако в этом сегменте наблюдается больший дефицит.