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​Добыча нефти может частично выйти на докризисный уровень – правительство России

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране может стабилизироваться

​Добыча нефти может частично выйти на докризисный уровень – правительство России
Фото pixabay.com

Правительство России ожидает частичного восстановления добычи нефти на докризисном уровне. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС. По словам чиновника, ситуация после снижения в апреле нормализуется, и первые дни мая показывают хорошую динамику. «Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – сказал Александр Новак.

По его словам, правительство России отмечает увеличение числа новых покупателей российской нефти, в том числе в странах Азии.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 68, комментариев: 0

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