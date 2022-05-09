Вице-премьер России Александр Новак заявил, что добыча нефти в стране может стабилизироваться

Правительство России ожидает частичного восстановления добычи нефти на докризисном уровне. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак, которого цитирует ТАСС. По словам чиновника, ситуация после снижения в апреле нормализуется, и первые дни мая показывают хорошую динамику. «Если смотреть на показатели начала мая, то они лучше апреля. Ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что показатели в мае будут частично восстановлены и будут лучше», – сказал Александр Новак.

По его словам, правительство России отмечает увеличение числа новых покупателей российской нефти, в том числе в странах Азии.