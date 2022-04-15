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​Как многодетным семьям оформить право на бесплатную парковку в центре Тюмени // ИНСТРУКЦИЯ

Опубликован порядок подачи заявления на бесплатную парковку в центре Тюмени

​Как многодетным семьям оформить право на бесплатную парковку в центре Тюмени // ИНСТРУКЦИЯ
Фото: admtyumen.ru

Департамент информатизации Тюменской области опубликовал порядок подачи заявления на бесплатную парковку в центре Тюмени. Право на эту услугу имеют многодетные семьи.

Инструкция:
1. Авторизоваться на региональном портале услуг.
2. Перейти на форму для подачи заявления или в поиске ввести наименование услуги «Внесение, изменение, продление срока действия или аннулирование записи о транспортном средстве многодетной семьи в реестре транспортных средств многодетных семей».
3. Заполнить заявление, приложить справку об отнесении семьи к категории «Многодетная семья» и указать данные автомобиля (свидетельство о регистрации, государственный регистрационный знак, идентификационный код VIN), выбрать способ уведомления о результате.
4. Дождаться рассмотрения заявления (до 10 рабочих дней с даты подачи заявления). По результатам рассмотрения будет направлено уведомление о включении в реестр или об отказе во включении в реестр.
5. Получить уведомление. В случае принятия положительного решения право на бесплатную парковку начинает действовать с дня, следующего за днем включения записи в реестр.

«Услугу оказывает оператор платных парковок Тюмени МКУ «Тюменьгортранс». Заявление о включении в реестр транспортных средств многодетных семей рассматривается до 10 рабочих дней. К заявлению необходимо приложить справку об отнесении семьи к категории «Многодетная семья». Запись в реестре действительна в течение трех лет либо по достижении одного из детей возраста 18 лет. Информация о местах расположения платного парковочного пространства и другая полезная информация о платных парковках размещена на сайте МКУ «Тюменьгортранс», - уточнили в департаменте.


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15 апреля в 17:14, просмотров: 67, комментариев: 0

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