На 23% выросло число россиян, желающих обратиться к психологу

69% россиян пожаловались, что уровень их стресса вырос, 52% отметили, что стали больше нервничать, а у 17% уровень тревоги вырос, «но не критично». Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Доктор рядом» и hh.ru. Опрос проводился на основе данных пользователей двух сервисов, точное количество участников не указано.

Одновременно выросло количество россиян, желающих обратится к психологу, — на 23% с февраля по март. Для сравнения: в прошлом году число желавших обратиться за психологической помощью росло лишь на 3% в месяц. Уже обратились к психологу за консультацией 21% опрошенных. Чаще всего это респонденты 14-22 и 22-28 лет – 23% и 24% соответственно.

Результаты опроса показали, что наибольшее количество граждан, испытывающих повышенную тревогу, проживает в Нижнем Новгороде — 90% респондентов. Чуть менее тревожными оказались жители Казани (73%), Москвы (72%), Санкт-Петербурга и Новосибирска (по 71%), Самары (69%).