1 078 нарушений выявили российские таможенники за месяц при ввозе и вывозе наличных

С 24 февраля по 31 марта россияне пытались незаконно вывезти с территории страны более 100 млн рублей. Об этом со ссылкой на Федеральную таможенную службу пишут «Известия».

Всего за указанный период таможенники выявили 1 078 нарушений при ввозе и вывозе наличных. Для сравнения: в 2021 году было зафиксировано 815 нарушений вывоза денег на сумму 124 млн руб., а в 2020 — 432 случая на 53 млн руб.

По словам первого замглавы ФТС Олега Губайдуллина, 90% попыток вывезти наличные из России были вызваны беспокойством людей за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкций. Также количество нарушений выросло после снятия ограничений по коронавирусу и открытия авиасообщения. Чаще всего россияне пытались вывезти деньги в Турцию, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. При этом они везут рубли, доллары или евро в багаже или в одежде, не скрывая их, добавили в таможенной службе.

Напомним, в начале марта российские власти запретили вывозить из страны иностранную наличную валюту в сумме более 10 тыс. долларов. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне.