ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за недопоставок сахара. Так, воронежская УФАС провела проверку розничных сетей и обнаружила значительные запасы продукта на складах, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«В связи с многочисленными обращениями граждан на «горячую линию» сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры провели проверку на рынке сахара. В ходе проверки на складах компаний обнаружены значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», – говорится в сообщении.

Тем временем представители «Магнит» заявляют, что в период повышенного спроса сахар практически сразу отгружается в магазины. «В период повышенного спроса весь сахар, который нам удаётся получать у поставщиков, в максимально короткие сроки расходится по магазинам. Запасов сахара на складах в среднем сейчас на один-два дня текущего (высокого) уровня продаж. Кроме этого, сахар — это товар, который мы, по согласованию с ФАС, продаем с минимальной наценкой, не покрывающей даже расходы на его транспортировку», – прокомментировали в пресс-службе розничной сети «Магнит». Они также добавили, что на момент проверки запасы, готовящиеся к отгрузке в торговые точки, покрывали 1,5 дневную норму продаж в географии обслуживания – 826 магазинов.

В случае установления вины «Пятерочке» и «Магниту» грозят оборотные штрафы.

Напоминаем, ранее в Югре ограничили продажу социально-значимых товаров, в том числе и сахар.