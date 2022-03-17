Уголовное дело возбуждено по факту убийства лосихи и лосенка в Белоярском районе

В Белоярском районе на территории заказника «Сорумский» обнаружены останки двух лосей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным ведомства, останки животных обнаружили сотрудники заказника в ходе патрулирования территории. Руководитель заказника обратился в полицию. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия шкуры и внутренности лосей.

«Природнадзором Югры установлено, что жертвами стали лосиха и лосенок, а биологическим ресурсам ХМАО причинен особо крупный ущерб в размере 960 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В полиции подчеркнули, что охота на территории заказника «Сорумский» запрещена.