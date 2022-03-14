Туроператоры отказываются продавать заграничные поездки из-за их невостребованности

Поездки за границу с целью отдыха сейчас почти не интересуют россиян, сообщили «Известиям» несколько туроператоров. В пресс-службе «Интуриста» заявили о «драматическом» сокращении объема бронирований — в 25 раз. Об остановке продаж заграничных поездок объявили Anex Tour, Coral Travel и Sunmar.

«В основном сейчас бронируют туры по ближнемагистральным массовым направлениям, где сохранена авиаперевозка. Это Абхазия, Армения, Турция. Бронирование вакцинных туров в Стамбул у нас не прекратилось, но спрос упал по понятным причинам — летать не на чем», — сообщили в «Интуристе».

Туроператор Fun&Sun (бывший «Tui Россия») не стал приостанавливать реализацию заграничных туров. Он предлагает туры в Турцию, Армению, Азербайджан, Катар, а с пересадками - в Таиланд, на Маврикий, Сейшелы и Мальдивы.

Одновременно эксперты отметили рост спроса на поездки по России. По данным «Интуриста», в последние дни наблюдается устойчивый рост количества бронирований туров в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Калининград. В Fun&Sun сообщили, что среди российских направлений по-прежнему популярны экскурсионные туры, активный отдых на горнолыжных курортах (Красная Поляна и Шерегеш), оздоровительные программы. Туристы бронируют поездки на лето и майские праздники.