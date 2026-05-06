Автор мультфильма «Черный Лис: Легенда о храбрости» − о том, почему важно не сдаваться и идти вперед

Продолжаем цикл интервью с представителями креативных индустрий Югры. Сегодня поговорим о том, как приходит вдохновение, помогает ли аниматорам искусственный интеллект и что же на самом деле представляет собой анимация – творчество или практичный бизнес, – с художницей, аниматором и амбассадором открытого национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, победительницей конкурса на грант Губернатора Югры «МедиаВышка 2024» в номинации «Анимация», выпускницей «Мастерской новых медиа», серебряным призером командных соревнований «АртМастерс регионы» Екатериной Исаевой.

Как не бояться просить

Для Екатерины федеральный уровень и первый по-настоящему большой проект – это ее собственный мультфильм, который она создала благодаря гранту губернатора Югры «МедиаВышка». При этом сама она с улыбкой называет свою победу случайной.

«Я всем говорю: я случайно его выиграла, как-то так получилось. Я спрашивала у знакомых с телевидения, дадут ли мне ваше письмо поддержки. Мне сказали: нет. А я не послушалась и написала: дайте письмо поддержки, пожалуйста, я мультфильм про Сургут хочу делать. И ещё обнаглела: давайте мы ещё и звук у вас запишем. И мне дали», – рассказывает Екатерина.

Она признается, что шла на грант с мыслью: «Дадут – не дадут, я в любом случае мультфильм сделаю». Эта уверенность передалась и тем, кто давал письма поддержки, и жюри. «У меня была классная идея, я горела ей, и меня поддержали».

Как приходит вдохновение: жизнь, воспоминания и работа

Создание мультфильмов не единственное дело Екатерины, помимо этого она работает в «Сургутнефтегазе» и когда ее спрашивают, почему, она отвечает: «Я здесь для вдохновения. Потому что то, что ты встречаешь в реальной жизни, на работе, самому этого не придумать никогда».

Она смотрит на людей, ситуации, проблемы и думает: «Я создам про вас мультфильм, я напишу про вас книгу. Ждите. Когда-нибудь вы увидите на экранах надписи: «Совпадения случайны, все персонажи выдуманные».

У Екатерины «куча раскадровок из жизненных воспоминаний», которые ждут своего часа. «Жизнь – это самое лучшее вдохновение», – убеждена она.

Искусственный интеллект – помощник или враг?

Отношение к искусственному интеллекту в анимационной среде неоднозначное, и Екатерина четко обозначает свою позицию. «Мультфильмы, сделанные ИИ, теряют душу. Они все похожи друг на друга, теряется авторство, теряется камерность, изюминка».

При этом она не противник технологий. «Я за то, чтобы использовать искусственный интеллект как помощника. Он может натолкнуть на идею, когда тебе нужен соавтор, помочь с отрисовкой фонов, написать теглайны».

Окончательный вердикт Екатерины таков: «Проще посадить аниматора, и он сделает это быстрее, чем ты будешь писать промты и заставлять ИИ сделать так, как ты хочешь».

Недавно она была в селекционной комиссии анимационного фестиваля и смотрела работы, выполненные в разных техниках и жанрах. «Все равно интереснее смотреть то, что сделано человеком. По движениям – ты им больше веришь».

Анимация – это творчество или бизнес?

Екатерина называет себя человеком практичным, поэтому отвечает честно: анимация – это и то, и другое.

«В России на прокате ты навряд ли заработаешь. Стоимость мультфильма не отобьёшь. Анимация зарабатывает на своей истории после – на мерче, на сопутствующих товарах, на рекламных персонажах».

Она приводит в пример «Смешариков», «Трех котов», «Синий трактор». «Родители готовы тратить на детей все свои денежки: тетрадки, рюкзачки, футболки – это все работает».

Отдельное направление – анимация для подростков. «В России она пока плохо развита. Подросток – зритель избирательный, родители уже не так много тратят на него. Но если ты зацепишь подростка, он останется с тобой навсегда, как с японской анимацией, которую смотрят и в 40 лет».

Региональная анимация

Югорская анимация, по словам Екатерины, находится «в самом начале пути, впереди только масштабирование, главное, чтобы народ никуда не уезжал». Создание мультфильма – долгий процесс, требующий терпения и любви к этому делу от целой команды людей, поэтому так важно заинтересовать творцов и дать им поддержку.

В качестве примера активно развивающейся региональной анимации Екатерина называет Альметьевск, где анимационную студию поддерживает «Татнефть». «Они делают анимацию для промышленности: мультфильмы о технике безопасности, обучающие истории. Это возможно. Надо делать коммерческое предложение, идти к инвесторам, пробовать».

С улыбкой она добавляет: «Если кто-то это прочитает – мы выдвигаемся».

Почему Югра: «у меня в венах северный ветер»

Екатерина – коренная сургутянка, но свою жизнь называет «увлекательной кочевой»: Тюмень, Пермь, несколько лет в Китае. В 2022 году она приняла решение вернуться на родину.

«Сургут – это дом. Самое ценное здесь – люди. В суровом климате только они тебя удержат. Суровые, но честные, искренние».

Природу Севера она тоже любит по-своему. «Я всегда говорила: мне нужен этот лес с ягелем. У меня в венах северный ветер. Я человек с севера».

Единственное, чего ей не хватает к концу зимы – свет: «Идешь на морально-волевых». Но и в этом она находит преимущество: «Так радоваться теплу, солнцу, каждому распустившемуся листочку могут только люди, которые девять месяцев живут в морозе и холоде».

Совет начинающим аниматорам: любить, учиться и не стесняться

Что делать молодому человеку, который хочет посвятить себя анимации? Екатерина дает развернутый ответ.

«В первую очередь спроси себя: любишь ли ты ее? Анимация – это долгий, мучительный, муторный процесс. Без любви ты сдашься».

Второе – быть готовым к бесконечному обучению. «Технологии развиваются с бешеной скоростью. Ты должен осваивать ИИ, смотреть обучающие ролики, читать книги, учиться быстро».

В Югре учат анимации в политехническом колледже в городе Советский. «Я была у них в гостях – оборудование шикарное, возможности огромные».

Главное – не оставаться одному. «Публикуй, отправляй на фестивали, ищи сообщества, езди на форумы. Общайся с такими же, как ты».

Где искать поддержку: гранты, фестивали и информационные письма

В Югре, по словам Екатерины, действительно большая поддержка креативных индустрий. «Я общалась с ребятами из других регионов – они хвалят наш округ».

Грант «Росмолодежь», «Движение первых», фонды, даже участие в фестивалях – это способ получить поддержку. «На фестивалях есть питчинги. Даже без готового мультфильма, с одной презентацией, ты можешь заинтересовать представителей больших студий. А некоторые фестивали оказывают победителю финансовую поддержку».

Но главное, как показывает пример самой Екатерины, не стесняться просить. «Не бойся, что тебе откажут. Не бойся, что украдут идею. Жизнь такая интересная – зацепиться можно за что угодно и развить из этого целый сериал. Мне не жалко, я не обеднею. Значит, будет другая история, и еще мощнее».

Планы: северное вдохновение и подростковый сериал

Летом Екатерина едет на Русский Север. Задача – развеяться и оформить идею, которая давно сидит в голове. «Это будет подростковый сериал или сериал для взрослых. История должна быть долгой, не трехминутный мультфильм, который кто-то посмотрит и быстро забудет».

Она понимает, что без команды не обойтись. «Анимация без команды не делается. Кино без команды не делается. Надо собирать команду».

И делится важным наблюдением из книг про анимационную студию «Мельница»: «Когда они сделали первый проект, важно было удержать людей, чтобы они не разбежались ни в рекламу, ни в другие студии. Нам тоже нужен большой проект, чтобы люди не уезжали в другие регионы, где делать анимацию намного проще».

Где посмотреть работы

Мультфильм Екатерины называется «Черный лис: Легенда о храбрости». Его можно найти во «ВКонтакте» и на RuTube. Летом она планирует презентацию в Ханты-Мансийске, где покажет раскадровки, аниматики, расскажет о процессе создания мультфильма.

И добавляет с гордостью: «У нас потрясающая песня к мультфильму, которую написали сургутские исполнители – дуэт Роза Карим. Я считаю, по уровню они сделали не хуже, чем Disney в «Frozen».

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Екатерину Исаеву за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

