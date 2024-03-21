Любая широкая и красивая дорога в конечном счете заканчивается затором или пробкой

Так вышло, что сегодня пришлось много ездить на машине по Тюмени. Сразу вспомнил, почему четыре года назад продал свое авто и стал пешеходом – все эти поиски парковок и попытки разъехаться во дворах – просто адская мука, не знаю, как люди это выдерживают. Но рассказать хочу про другой нюанс.

Проехал я сегодня по улице Запольная. Это такая красивая, широкая (по три полосы в каждую сторону с отбойником), ровная дорога, проходящая под развязкой возле тюменского ж/д вокзала. Да там еще и ограничение скорости 80 км/ч, то есть ехать можно быстро, ровно, практически безопасно (с той точки зрения, что нет пешеходников и встречного движения). Но самое главное начинается в тот момент, когда эти прекрасные три полосы «съеживаются» до двух. И начинается наша фирменная толкучка, когда кто-то пытается втиснуться, кто-то пропускает, кто-то не пропускает, кто-то прет напролом, кто-то сигналит, кто-то ругается, и так далее.

То есть по прекрасной, ровной и широкой улице можно проехаться в течение примерно двух-трех минут, а затем ты снова втыкаешься в затор, который вечерами (хорошо помню) превращается в мощную пробку. И это – принцип, который действует для любой широкой и прекрасной дороги в любой точке мира. Власти инвестируют в такую внутригородскую трассу бешеные деньги, и в итоге достигают эффекта, что несколько минут автомобилисты могут чувствовать ветер в волосах и кайф от вождения, и в итоге все заканчивается пробкой. Потому что нельзя сделать все дороги в городе трехполосными в каждую сторону с отбойниками. Рано или поздно ты все равно случится затор. Зато – мощный пиар и большая благодарность от автомобилистов.

Как мне видится, если уж и делать широкие и красивые дороги, то исключительно для того, чтобы там выделить полосу для общественного транспорта, и пусть люди в машинах едут как раньше, а люди в автобусах, наконец, почувствуют, что они для этого города тоже что-то значат. И пусть обладатели машин замечательно проводят время внутри своих комфортабельных каморок с кондиционерами и музыкой, стоя в пробке. В то время как пользователи автобусов будут проезжать мимо них со свистом по своей выделенной полосе. И вот тогда начнется какое-то шевеление в мозгах на тему того, как и на чем лучше и удобнее перемещаться по городу.