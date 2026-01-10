Рассказываем, какие навыки и профессии станут ключевыми в 2026 году

Рынок труда в России постепенно выходит из фазы перегрева. После нескольких лет активного найма компании сбавляют темпы, рост зарплат замедляется, а конкуренция среди соискателей растет. На этом фоне особенно важно понимать, какие профессии и навыки будут востребованы в ближайший год. Своими прогнозами поделились аналитики Авито Работа.
Какие профессии будут особенно нужны
Как и в 2025 году, устойчивый спрос останется на квалифицированные рабочие и инженерные кадры для различных отраслей промышленности, агропромышленного комплекса (АПК) и строительства, на специалистов в сфере информационных технологий и кибербезопасности, а также на представителей массовых профессий в логистике, ЖКХ и ритейле.
В числе наиболее востребованных по-прежнему будут:
В производстве:
- операторы станков;
- слесари;
- токари.
В строительной отрасли:
- сварщики;
- монтажники.
В сфере транспорта и логистики:
- водители-экспедиторы;
- сотрудники складов.
Среди линейного персонала:
- продавцы;
- администраторы.
Востребованные профессиональные навыки
Работодатели все чаще смотрят не на стаж и диплом, а на конкретные навыки и практический опыт кандидатов. Благодаря такому подходу компаниям и соискателям становится проще находить друг друга: работодатели четко формулируют требования, а соискатели понятнее описывают свои умения и сильные стороны.
По данным Авито Работы, кандидаты все чаще указывают в резюме обучение на офлайн-курсах, мастер-классах и тренингах, что говорит о желании постоянно развиваться и повышать квалификацию. В то же время и сами компании активнее предлагают сотрудникам корпоративное обучение, курсы и программы переподготовки.
Для представителей практически всех профессиональных сфер растет значение цифровых компетенций. В ближайшем будущем навыки работы с искусственным интеллектом перейдут из разряда желательных в обязательные. К базовым относятся:
- умение составлять промпты – запросы и инструкции для нейросетей;
- контроль качества ответов ИИ;
- интеграция ИИ-инструментов в рабочие процессы;
- критическая оценка получаемых результатов.
Какие новые профессии появляются
Цифровизация и автоматизация продолжают трансформировать рынок труда, а новые специальности все чаще формируются на стыке технологий и человеческих навыков. Уже сейчас работодатели размещают вакансии для:
- слесарей по обслуживанию сельскохозяйственных роботизированных систем;
- операторов сварочных роботов;
- специалистов по машинному обучению;
- инженеров-робототехников.
Одновременно растет популярность гибридных профессий. Например:
– логисту все чаще требуется быть также аналитиком данных;
– биологу – владеть программированием для работы в сфере биоинформатики;
– врачу – разбираться в вопросах кибербезопасности и работать с носимыми устройствами и персонализированными медицинскими сервисами.
Формирование новых профессий также будет определяться развитием зеленой энергетики, экологии, биотехнологий и интернета вещей.
Итог
В 2026 году рынок труда в России будет ценить практику, гибкость и готовность учиться. Самыми устойчивыми окажутся те специалисты, кто совмещает профессиональные навыки с цифровой грамотностью и умеет адаптироваться к новым технологиям.