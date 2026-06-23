Как Югра готовится к самой масштабной избирательной кампании последних лет

В Югре официально стартовала большая избирательная кампания, которая по масштабу станет одной из самых заметных за последние пять лет. В регионе одновременно пройдут выборы депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной думы и муниципальные кампании. Всего в автономном округе запланировано 20 избирательных кампаний, в ходе которых будет замещено 289 мандатов. Для Югры, как подчеркнул председатель избиркома региона Денис Корнеев, такая многоуровневая кампания всегда требует особенно тщательной подготовки, поскольку федеральный, региональный и областной уровни здесь совпадают.

Решения о старте кампаний уже опубликованы: 16 июня — по выборам в Государственную Думу, 18 июня — в Думу Югры, 19 июня — в Тюменскую областную думу. Муниципальные выборы еще находятся на стадии публикации, но вся организационная работа уже развернута в полном объеме. Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября, с 8 утра до 8 вечера. По словам Дениса Корнеева, такой формат удобен для жителей: кто-то сможет прийти на участок в будний день, а кто-то — в выходной. При этом десятидневное досрочное голосование на участках в этом году не предусмотрено.

Для избирателей кампания будет непростой и по количеству бюллетеней. В административном центре, как пояснил Денис Корнеев, жители получат сразу восемь бюллетеней. Это наглядно показывает масштаб предстоящего голосования и одновременно требует от избирательной системы максимальной четкости на всех этапах — от информирования людей до подсчета голосов.

В Югре будет открыто 728 избирательных участков, а работать на них станут более восьми тысяч членов участковых комиссий. Одним из ключевых элементов кампании станет многоуровневая система контроля. На каждом участке планируют обеспечить стопроцентное присутствие наблюдателей от политических партий. Кроме того, к наблюдению вновь подключатся представители общественных палат. Как отметил Денис Корнеев, на каждый участок предусмотрено по три общественных наблюдателя. Параллельно будет организована онлайн-трансляция, доступ к которой получат заинтересованные партии. По словам главы избиркома, система выстраивается так, чтобы у процесса не было тайн, кроме тайны самого голосования. И именно это, по его оценке, уже дает результат: жалоб на подсчет голосов с каждым циклом становится меньше.

Большую роль в подготовке сыграет и проект «ИнформУИК». Члены участковых комиссий будут обходить избирателей по месту жительства, рассказывать о выборах, уточнять адрес участка и отвечать на вопросы. В избиркоме подчеркивают, что таких обходчиков можно будет легко отличить от мошенников: у них будут бейдж с фотографией, удостоверение, фирменные галстук или платок, а также специальная сумка с символикой кампании. О визитах будут предупреждать заранее через объявления и старших по домам. Денис Корнеев отметил, что именно корректность и вежливость обходчиков в прошлые годы позволяли добиваться высокого доверия: двери им открывали около 80 процентов избирателей.

Серьезный акцент в кампании делается на доступности выборов для всех категорий граждан. Особое внимание уделят избирателям с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным жителям, а также мамам с колясками. Все участки в Югре оборудуют специальными кабинами для голосования с увеличенными трафаретами и подсветкой. На каждом участке определят ответственного за помощь таким избирателям, а при территориальных комиссиях продолжат работать специальные группы по обеспечению их прав.

Отдельная задача — организация голосования в труднодоступных и отдаленных территориях, где живут коренные малочисленные народы Севера. Там голосование будут проводить примерно за 20 дней до основных дат, используя авиацию и речной транспорт. Для Югры это не исключение, а важная часть нормальной избирательной практики, без которой невозможно обеспечить равные права жителей разных территорий.

Особым направлением подготовки стала безопасность. По словам Дениса Корнеева, этот вопрос находится в безусловном приоритете. Уже прошли совещания с силовыми структурами, определены схемы взаимодействия. Все участки оснастят металлодетекторами, а членов комиссий дополнительно проинструктируют по антитеррористической и противопожарной защищенности, проведут тренировки по эвакуации. На каждом участке будут дежурить сотрудники полиции, а также организуют видеонаблюдение за помещениями и периметром. В избиркоме прямо говорят, что учитывают и опыт прошлых кампаний, включая инцидент с попыткой поджога участка в Когалыме на президентских выборах.

Параллельно Югра делает и заметный шаг в сторону цифровизации. С 1 января заработала обновленная ГАС «Выборы» 2.0, построенная на защищенных серверах без выхода в интернет. На портале Госуслуг избиратели смогут подать заявление о голосовании вне помещения, воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», узнать адрес своего участка, ознакомиться со списком кандидатов, а после завершения выборов — посмотреть результаты. Так что нынешняя кампания в Югре строится сразу на нескольких принципах: открытость, безопасность, доступность и максимальное информирование. Именно от этого во многом будет зависеть, насколько спокойно и организованно регион пройдет сентябрьский единый день голосования.