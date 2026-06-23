МЧС Югры предупредило о сильной жаре выше +33 градусов с 23 по 25 июня

В Югре с 23 по 25 июня ожидается сильная жара: местами температура воздуха поднимется до +33 градусов и выше. Жителей региона предупредило МЧС Югры со ссылкой на данные Ханты-Мансийского ЦГМС.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, в период с 23 по 25 июня местами в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: Нижневартовский, Сургутский, Нефтеюганский районы; Нижневартовск, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях ожидается опасное явление — сильная жара. Максимальная температура воздуха в течение трех дней и более +33 и выше», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка и головной убор, избегать физических нагрузок и чаще находиться в тени. В МЧС также ожидают рост количества пожаров из-за погодных условий. Жару в регионе будут сопровождать грозы.