Масштабный ремонт внутриквартальных проездов начался в Сургуте

В Сургуте полным ходом идут работы по ремонту внутриквартальных проездов ‒ они проходят в рамках масштабной дорожно‑ремонтной кампании этого года. Один из ключевых объектов ‒ проезд вдоль детского сада «Мальвина» (участок от проспекта Ленина, 29). Заместитель генерального директора АО «Автодорстрой» Евгений Лебедев рассказал о ходе работ:

«Работы стартовали 15 мая, после майских праздников, и должны завершиться до 1 сентября согласно контракту. На текущий момент выполнено около 40% запланированных мероприятий: полностью демонтировано старое покрытие из дорожных плит, ведется устройство основания, установлено около 50% бордюрного камня», ‒ сказал он.

Он также отметил некоторые сложности:

«Сложности есть, как и всегда, с жителями, которые оставляют машины на участке работ. В принципе, все решаемо».

Основные параметры объекта:

протяженность участка ‒ 580 метров;

площадь дорожного покрытия ‒ 5 000 кв. м;

площадь тротуаров ‒ 1 200 кв. м;

количество задействованных рабочих ‒ порядка 15 человек;

техника ‒ семь – восемь единиц.

Организация движения на участке продумана: работы ведутся поэтапно ‒ сначала перекрывается одна сторона проезда, выполняются все необходимые мероприятия, затем ‒ другая. Ночью в жилой зоне работы не проводятся. Гарантия на новое дорожное покрытие составит восемь лет.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова уточнила финансовые детали:

«Проезд ремонтируется за счет средств местного бюджета, а стоимость контракта превышает 71 миллион рублей». ‒ сообщает заместитель.

В этом году в Сургуте ремонтируют 5 внутриквартальных проездов. Один из них уже завершен ‒ это проезд от улицы Энгельса до Гагарина, который ведет к Мемориалу Славы.

Кроме того, работы ведутся:

в поселке Таежном (от улицы Аэрофлотской до дома на улице Автодорожной);

в 20А микрорайоне (от улицы Университетской до детского сада «Белочка»);

за торговым центром «Сибирь» (проезд к Мемориалу Славы);

от дома на улице Островского, до детского сада «Филиппок».

Помимо внутриквартальных проездов, в городе реализуются и другие значимые дорожные проекты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Среди них:

завершение ремонта проспекта Ленина (участок от улицы Декабристов до Майской);

выполняются работы по Тюменскому тракту;

благоустройство бульвара Свободы;

капитальный ремонт улицы Электротехнической;

обновление двух участков улицы Профсоюзов;

устройство слоев износа на улицах Гагарина и Геологической.

Также в рамках комплексного плана предусмотрено обустройство велодорожек общей протяженностью около двух километров на ряде объектов, включая участки проспекта Ленина и улицы Дзержинского.