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​В Сургуте хотят изменить подход к обеспечению жильем инвалидов СВО

Депутаты Сургута обсудили проблему жилья для инвалидов СВО

​В Сургуте хотят изменить подход к обеспечению жильем инвалидов СВО
Фото: СИА-ПРЕСС

В Сургуте возникла проблема с подбором жилья для инвалидов специальной военной операции и других маломобильных жителей. Сейчас в городе насчитывается 38 квартир, которые нуждаются в адаптации под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. При этом в 15 случаях перепланировка невозможна, поэтому требуется обмен жилья. Вопрос обсудили на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике.

«По состоянию на 1 июня текущего года проведено обследование 104 жилых помещений. По результатам обследования по 15 жилым помещениям принято решение, что они подлежат замене, еще 23 возможно приспособить под нужды инвалидов. Кроме того, по 66 адресам необходимо установить парковочные места для инвалидов. Сейчас эти работы уже ведутся, их завершение планируется в октябре текущего года», – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Сургута Алла Шевченко.

Также, по ее словам, в настоящее время проводится адаптация 14 жилых помещений за счет средств городского и окружного бюджетов. Кроме того, для одного из инвалидов уже приобретена квартира, сейчас идет оформление необходимых документов.

«Одна из причин, как указывали на прошлом заседании комитета, – отсутствие на рынке готового, приспособленного жилья под нужды инвалидов. Также говорили о том, что ведется большая работа с крупными застройщиками, чтобы они предусматривали такие квартиры в проектной документации. Учитывая, что никаких изменений не произошло в этом году, застройщики не откликаются?» − задала вопрос председатель комитета Эмилия Трапезникова.

Как стало известно, требования к таким квартирам достаточно специфические: важны ширина коридоров, размеры санузлов, возможность беспрепятственного передвижения и другие особенности планировки. Однако найти подходящие варианты не удается ни среди новостроек, ни на вторичном рынке. Как сообщила замдиректора департамента имущественных и земельных отношений, работа с застройщиками продолжается, однако пока без конкретного результата.

«На время предварительных разговоров есть понимание, что нужно делать, но, к сожалению, они не заходят на участие», – пояснила Алла Шевченко.

Сегодня в списке администрации находятся 14 инвалидов СВО, которым необходимо улучшение жилищных условий. При этом часть вопросов удается решать адресно. Например, для одного из ветеранов в ближайшее время установят специальный подъемник за счет бюджетных средств, а еще для шестерых участников СВО оборудуют парковочные места возле домов.

Депутаты считают, что искать решение необходимо системно. Одним из вариантов может стать приобретение квартир на вторичном рынке с последующей адаптацией под потребности конкретных людей.

«Нужно произвести экономический анализ целесообразности вторичного жилья с последующим приспособлением относительно покупки жилья в новостройке. В случае положительного решения разработать критерии жилья, возможного к приобретению для данных целей», – подчеркнула Трапезникова.

По итогам заседания комитет поручил администрации проработать этот вариант и представить результаты депутатам.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 136, комментариев: 0
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