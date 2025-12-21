Разбираем 5 расхожих утверждений с научной точки зрения

В сети, прессе и выступлениях экспертов иногда можно услышать занятные утверждения, например – что короткие видео «отупляют», чем больше у человека родинок – тем он дольше проживет, или что при простуде полезно подышать над вареной картошкой. Насколько эти суждения соответствуют научным исследованиям – в нашем обзоре.

1. Короткие видео «отупляют» (если коротко – скорее да)

Крупный научный обзор и метаанализ в журнале Psychological Bulletin показывает: чем активнее человек «залипает» в короткие ролики вроде TikTok, тем чаще у него отмечаются проблемы с когнитивными функциями и общим психологическим самочувствием. Исследователи собрали и сравнили результаты 70 количественных работ — в сумме почти по 100 тысячам участников — и смотрели именно на формат коротких видео, которые алгоритмы подбирают так, чтобы удерживать внимание как можно дольше.

Главный вывод — связь не катастрофическая, но заметная: у тех, кто много смотрит такие ролики, чаще ухудшается концентрация и «тормозной контроль» (то есть способность вовремя остановиться и не действовать импульсивно). Ученые объясняют это просто: мозг привыкает к потоку ярких и быстро сменяющихся стимулов, и на фоне этого «медленные» занятия вроде чтения, учебы или вдумчивой работы начинают даваться тяжелее. Плюс алгоритмы постоянно подбрасывают маленькие «награды» в виде интересного контента, из-за чего формируется привычка искать мгновенное удовольствие снова и снова.

Похожие связи нашли и по психическому здоровью: высокая вовлеченность в короткие видео чаще идет рядом с симптомами тревожности, депрессии и стресса, а также с проблемами сна. Возможные причины — возбуждающий характер контента и бесконечная прокрутка ленты, которая легко съедает время, предназначенное для отдыха, и мешает вовремя «выключиться» перед сном.

2. Совместный сон пары полезен для мужчины, но вреден для женщины (если коротко – скорее нет)

Иногда можно услышать миф, что женщинам «вредно» спать в одной кровати с партнером, а мужчинам это будто бы продлевает жизнь. Научные данные рисуют более простую картину: ключевой фактор здесь не пол, а качество отношений и то, насколько совместный сон реально улучшает или ухудшает отдых. Метаанализ китайских исследователей (2025) показал, что хороший сон и хорошие отношения обычно поддерживают друг друга: чем лучше люди спят и чем дольше длится сон, тем в среднем теплее и стабильнее развиваются отношения. Но если в паре много конфликтов и напряжения, совместный сон может добавлять негативных эмоций и мешать восстановлению.

Несколько исследований дают подсказку, почему совместный сон иногда помогает. Американская работа (2020) показала, что рядом с партнером многим легче расслабиться перед сном: повышается чувство безопасности, снижается стресс и «внутреннее возбуждение», мешающее уснуть. Любопытно, что у женщин с тревожным или избегающим типом привязанности больше времени в постели рядом с партнером чаще связано с лучшим субъективным качеством сна — как будто присутствие близкого человека работает как «безопасная база». У мужчин в этом исследовании выраженных преимуществ не нашли. Другое международное исследование (2020) добавляет физиологический штрих: при совместном сне в среднем увеличивалась доля REM-сна примерно на 10% (это фаза, важная для работы мозга и обработки информации), особенно у тех, кому не хватает социальной поддержки; чем ближе отношения, тем сильнее синхронизировались фазы сна.

При этом есть и важное «но»: если один из партнеров сильно храпит, есть апноэ сна, тяжелая бессонница или постоянные пробуждения, совместный сон может заметно ухудшать отдых обоих. В таких случаях раздельный сон (иногда его называют sleep divorce) — не «проблема в отношениях», а практичная мера для здоровья. В итоге вывод простой: совместный сон чаще приносит психологические плюсы, особенно женщинам, если отношения в порядке и нет серьезных нарушений сна; если же сон ломается из-за храпа, апноэ или конфликтов, раздельный формат может быть более здоровым и для женщин, и для мужчин.

3. Чем больше родинок – тем дольше проживешь (если коротко – нет)

В интернете иногда пишут, что много родинок — значит проживешь дольше. Наука смотрит на это осторожнее, потому что здесь сталкиваются две разные идеи: с одной стороны, родинки могут быть связаны с признаками более «медленного» клеточного старения, а с другой — их большое количество повышает риск некоторых видов рака кожи и не только. В 2007 году исследователи из Королевского колледжа Лондона нашли у женщин с большим числом родинок более длинные теломеры лейкоцитов — это защитные «кончики» хромосом, которые в среднем укорачиваются с возрастом. В той работе оценивали, что у людей с более чем 100 родинками теломеры выглядели так, будто организм «моложе» примерно на 6–7 лет по сравнению с теми, у кого родинок меньше 25.

Но позже картина оказалась не такой однозначной. В 2016 году на большой генетической выборке (почти 16 тысяч человек, включая мужчин и людей разных рас) исследователи не нашли связи между количеством родинок и генами, которые связаны с длиной теломер и скоростью клеточного старения. Зато накоплено немало данных о другой стороне вопроса: чем больше родинок, тем выше риск меланомы. Итальянский метаанализ 2005 года (46 наблюдательных исследований) оценивал, что у людей с более чем 100 родинками риск меланомы почти в семь раз выше, чем у тех, у кого их меньше 15, причем риск растет по мере увеличения числа невусов. Есть работы и о связях с другими рисками: например, в 2015 году американские исследователи заметили, что у женщин с большим числом родинок на руке (от плеча до запястья) риск рака молочной железы был выше среднего, и связывали это с влиянием половых гормонов.

Вывод простой: «считать родинки и предсказывать срок жизни» не получится. Даже если в отдельных работах родинки совпадали с признаками более долгого «клеточного ресурса», это не делает их надежным маркером долголетия, а крупные генетические исследования вообще не подтверждают прямую связь. При этом большое количество родинок — это реальный повод внимательнее относиться к коже: регулярно осматривать невусы, защищаться от солнца и при подозрительных изменениях показываться дерматологу. А на реальное старение сильнее влияют не родинки, а образ жизни и факторы вроде стресса, питания и привычек, которые определяют скорость возрастных изменений, в том числе скорость укорачивания теломер.

4. Дышать над вареной картошкой полезно при простуде (если коротко – нет)

Ингаляции над кастрюлей с только что сваренной картошкой — популярный «народный» способ при простуде, но научных доказательств пользы у него нет. Да, в лабораторных условиях респираторные вирусы хуже выживают при влажности около 40–60%, однако это не значит, что вдыхание горячего влажного пара реально ускоряет выздоровление или заметно облегчает симптомы. К тому же «фитонциды из картофеля», на которые иногда ссылаются, при высоких температурах разрушаются (выше примерно +50 °C), так что вареный картофель не становится источником каких-то особых лечебных веществ.

А вот риски у такого метода вполне реальные. Пар легко оказывается слишком горячим, и тогда возможны ожоги кожи и слизистых, включая дыхательные пути — это опасно, потому что поврежденные ткани отекают и могут затруднять дыхание. По данным отчета ожогового центра Университета Лидса, за два года (2018–2019) после паровых ингаляций за медицинской помощью из-за ожогов обращался 201 человек. От таких процедур также рекомендуют воздержаться людям с сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой, ХОБЛ или бронхитом, а также при высокой температуре. Иногда горячий воздух может дать и обратный эффект: расширение сосудов усиливает отек слизистой, и заложенность носа становится сильнее.

Итог простой: пар над картошкой, скорее всего, не поможет при простуде, зато может навредить. Если хочется увлажнить воздух, безопаснее использовать увлажнитель или аптечные/медицинские решения с контролируемой температурой (и только если нет противопоказаний). Для облегчения симптомов при простуде обычно лучше работают более предсказуемые меры: питье, отдых, прохладный влажный воздух, промывание носа солевыми растворами и симптоматические средства по показаниям.

5. Многодетные матери живут дольше (если коротко – скорее да)

В новостях иногда звучит тезис: «чем больше детей родит женщина, тем дольше проживет». На самом деле исследования чаще говорят не о прямой “магии родов”, а об ассоциации: у людей с детьми (и даже у тех, кто усыновил ребенка) нередко ниже риск смерти по разным причинам. Например, датское наблюдение за парами, проходившими ЭКО, показало, что те, у кого за годы наблюдения появился ребенок, имели меньший риск смертности; похожий эффект был и у тех, кто усыновил ребенка. Но такие результаты нельзя без оговорок переносить на всех: у участников изначально были проблемы со здоровьем, а бездетность была не выбором, а диагнозом.

Если смотреть шире, картина получается «не линейной». В небольшом исследовании в Гватемале у многодетных матерей теломеры (условный маркер клеточного старения) сокращались медленнее, что авторы связывали с влиянием эстрогенов. В работе по общине амишей находили рост продолжительности жизни с увеличением числа детей, но это особая популяция со своими генетическими и социальными особенностями. Самый наглядный вывод дает большой метаанализ по миллионам людей: риск смертности у женщин обычно снижается после первого ребенка и продолжает снижаться после второго и третьего, но дальше эффект может разворачиваться — четвертый ребенок уже связывали с ростом риска, а у женщин с очень большим числом детей показатели становились сопоставимыми с бездетными.

Поэтому корректный вывод звучит так: умеренная многодетность (в российском понимании — от трех детей) в среднем действительно может быть связана с более низким риском смерти, но это не правило «чем больше, тем лучше» и не универсальный рецепт долголетия. На продолжительность жизни сильно влияют условия жизни, доход, доступ к медицине, нагрузка и стресс — и именно эти социально-экономические факторы могут легко перевесить любые потенциальные «биологические» эффекты.