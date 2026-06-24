МЧС предупредило жителей шести муниципалитетов Югры об ухудшении погоды

Завтра, 25 июня, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидается ухудшение погоды. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами прогнозируются сильные дожди и порывистый ветер скоростью до 15-18 метров в секунду.

«Непогода затронет Березовский, Белоярский, Советский и Октябрьский районы, а также Югорск и Нягань», − передает МЧС Югры.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В частности, не укрываться под деревьями и рядом со слабо закрепленными конструкциями, быть внимательными на дорогах, снизить скорость движения и увеличить дистанцию до других автомобилей.

Также автомобилистам советуют не оставлять машины рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут быть повреждены сильным ветром.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб − 112.