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22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута

Топ-5 самых дорогих квартир, выставленных на продажу в Сургуте

22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута
Фото Avito

Очередной выпуск одного из любимых нашими читателями обзоров, посвященных выставленной на продаже недвижимости в Сургуте. Сегодня — пять самых дорогих квартир, которые можно купить в нашем городе. Если дочитаете до конца, то увидите настоящего рекордсмена — кажется, такого мощного предложения на рынке жилья мы еще не наблюдали.

5 место. Четырехкомнатная квартира за 25 000 000 рублей

Замыкает пятерку квартира площадью 177 квадратных метров на 20-м этаже в одной из кирпичных многоэтажек на Университетской. Владелец говорит о четырех спальнях, кухне с гостиной, трех санузлах, отдельной постирочной и панорамных окнах.

Посмотрите на элегантно обшитый телевизор

Но это не все. За 25 миллионов вы можете натурально купить квартиру с мягкими стенами!

Дизайнер синхронизировал кровать и светильник

4 место. Пятикомнатная квартира за 26 000 000 рублей

Всего на миллион дороже — и можно вести разговор о двухэтажной квартире на самой вершине ЖК «Возрождение». Правда, площадь чуть меньше – 130 квадратов. На 25-м этаже кухня-гостиная и мастер-спальня со своей душевой, на 26-м — детские комнаты и кабинет.

Кухня, гостиная и кабинет в одном помещении — довольно скромно по меркам сургутского топа

Как ни странно, но в топе дорогих квартир Сургута — ни одного кричащего золотого элемента

Лестница с подсветкой составляет почти треть всех фото из объявления об этой квартире — видимо, предмет особой гордости

3 место. Апартаменты на 22 комнаты за 35 091 000 рублей

А вот тут начинается экзотика. Формально в объявлении объект обозначен как апартаменты с «10 и более» комнатами. Фактически же комнат здесь 22, а общая площадь составляет чуть больше 500 квадратных метров в доме на Губкина недалеко от главного офиса «Сургутнефтегаза».

Хотели бы жить в таком чудесном антураже?

В сущности, речь идет о большом офисе, который продавец как-бы позиционирует как жилье, но не скрывает, что можно там поселить фирму или сделать что-то вроде хостела.

Можно устроить себе отдельную зону а-ля «поликлиника в ранние 90-е»

В помещении есть два входа, место для КПП и большая парковка рядом.

На все 22 комнаты — только одно подобие кухни. Зато есть десять санузлов

2 место. Трехкомнатная квартира за 40 000 000 рублей

На втором месте расположилась трехкомнатная квартира площадью почти 301 квадратный метр на улице Энергетиков (напротив гуманитарного корпуса СурГУ и «Ботаники»). Это не опечатка – трехкомнатная квартира на 301 квадратный метр.

Есть где разгуляться

Квартира двухуровневая. На нижнем этаже — кухня-гостиная, детская, большая гардеробная, санузел, утепленный панорамный балкон и в качестве бонуса — собственная сауна. Наверху находятся спальня и огромная ванная с джакузи.

Кухня без сусального золота на втором месте нашего топа — уходит эпоха!

Санузел с широкой душой

(Если кто-то читал цикл книг про Ехо писателя Макса Фрая — кажется, эта квартира ровно оттуда)

1 место. Двухуровневый пентхаус за 130 000 000 рублей

А вот и обещанный рекордсмен. Обычно в наших рейтингах квартиры пробивают планки в 30-40, иногда 50 миллионов, но чтобы сразу 130 — это редкость.

За эти деньги предлагается купить 400-метровый пентхаус на 25-26 этажах ЖК «Северная Венеция» на Университетской. Продавец заявляет, что там еще никто не жил (впрочем, это немудрено, с такой-то ценой и обстановкой).

Кухня в лучших традициях нашего топа квартир

На первом уровне находятся кухня площадью больше, чем любая студия в Сургуте, столовая, гостиная, две детские, гардеробная и два санузла. Из гостиной и столовой можно выйти на большую террасу с видом на парк «За Саймой», Обь и город. На второй этаж ведет лестница из «бразильского гранита с коваными перилами».

Солидный кабинет для солидных господ

Наверху — кабинет из массива дорогих пород дерева с собственной кофеваркой и сейфом, холл для гостей, спальня со своим санузлом и гардеробной, еще две детские, прачечная и дополнительные гардеробные. Плюсом итальянская мебель, венецианская штукатурка, видеонаблюдение и прочие опции богатого жилья по-сургутски.

А это для тех, кто не хочет мыться под водопадом

Но это цветочки. Одна из главных фишек — расположенный между двумя этажами квартиры водопад высотой в 7 метров (к сожалению, на фотографиях в объявлении его не показали, придется верить на слово). Как утверждает продавец, это нужно для поддержания микроклимата. Редко где такой увлажнитель встретишь.

Как вам квартиры из этого топа? Делитесь мнениями в комментариях!

Если вы интересуетесь более реальными способами обновить свое жилье — почитайте обзор о нынешних тенденциях в сфере недвижимости в Сургуте.


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  1. Российская сборная выиграла команднный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии 519
  2. 22-комнатное общежитие, трешка на 300 квадратов и хоромы с водопадом — обзор самых дорогих квартир Сургута 481
  3. ​Всё-таки бхай 427
  4. В Нижневартовске кто-то слил в унитаз 250 кг влажных салфеток и заблокировал канализационную станцию 420
  5. Житель Югры попал под крупный штраф за уклонение от призыва в армию 398
  6. В Югре смертность от пьяных аварий за десять лет сократилась более чем вдвое 312
  7. Видео с конфликтом мужчины и полицейских в Сургуте оказалось фейком 308
  8. Автомобилисты в России в 2027 могут попасть под внеплановое медосвидетельствование и лишиться прав 299
  9. Наступающая неделя в Сургуте будет в меру теплой и почти без дождей 274
  1. ​Когда теперь платить за вывоз мусора в Югре? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1647
  2. ​Ирина Урванцева: «Сердце прощает многое, но не халатность» 1611
  3. ​Образование – плюс, жилье и досуг – минус: как Сургут выглядит в рейтинге качества жизни? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1494
  4. В 30-м микрорайоне Сургута планируется построить две одинаковые школы на 3 тысячи мест 1483
  5. ​Почти 140 тысяч зарплаты и минус 30% по жилью: в Тюменьстате рассказали, что происходит с экономикой Югры 1458
  6. ​«Эконадзор»: недостроенный морг в Сургуте сносят бесплатно, а кирпич с объекта продают через объявления 1425
  7. Югра больше не будет давать пособия многодетным семьям, которые только заехали в округ 1423
  8. МРОТ в России предложили увеличить почти вдвое − до 50 тысяч рублей 1376
  9. ​Политику Сургута в сфере киосков нужно делать системной: не выдавать новые разрешения, сокращать действующие, ужесточать требования 1342
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 августа? // АФИША 1340
  1. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 3567
  2. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 3347
  3. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 3311
  4. ​Банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам до максимума с марта 3003
  5. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2997
  6. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2806
  7. Какие выплаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2787
  8. ​Совпадение 2753
  9. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2748
  10. Сургут может не заметить проблему, пока земля не уйдет из-под ног 2577

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