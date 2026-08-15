Игорь Угольников выступит на форуме «Патриоты России» в Тюмени

Объявлены имена спикеров первого Всероссийского форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России», который примет Тюмень. Мероприятие пройдет 25 августа на нескольких площадках города при поддержке правительства Тюменской области. Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, анонсируя состав участников, подчеркнул, что площадка станет местом для прямого диалога с волонтерами и активистами.

В числе приглашенных экспертов – губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, народный артист России, генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников. Также в форуме примут участие Герои России Максим Шоломов и Рустам Сайфуллин, военный корреспондент ВГТРК, директор ГТРК «Донецк» Андрей Руденко, исполнительный директор Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владимир Горох, а также представители Президентского фонда культурных инициатив и фонда «Защитники Отечества».

«Для меня "Патриоты России" – не просто форум, а важная площадка для общения с волонтерами, которые честно служат Родине. Программу составляем тщательно, подбирая интересных и полезных спикеров», – заявил Артем Жога.

На полях форума также состоится всероссийский семинар-совещание для руководителей информационных служб с участием заместителей полпредов президента в федеральных округах, представителей региональных органов власти и ведущих экспертов в сфере информационной политики.

Заявки на участие подали свыше 1,7 тысячи человек из 71 региона России и Республики Беларусь. Программа форума включает три образовательные площадки: творческие решения для ветеранов и участников СВО, информационная политика в период спецоперации и сохранение памяти о событиях в Донбассе. В рамках форума также пройдет награждение победителей всероссийской премии «Патриоты России», учрежденной для поддержки лучших волонтерских, гражданских и медиарешений.

Форум берет начало в 2024 году, когда по инициативе Артема Жоги стартовал окружной проект «Патриоты Урала». За полтора года прошло пять встреч в регионах УрФО, объединивших более двух тысяч участников. По поручению президента Владимира Путина инициатива получила всероссийский статус.