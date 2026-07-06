Делегация Югры представила промышленные разработки на выставке ИННОПРОМ

Делегация Югры с 6 по 9 июля участвует в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Регион представляет разработки предприятий и промышленную инфраструктуру, которая формирует новые точки роста экономики, сообщает департамент промышленности Югры.

На стенде округа представлены вездеходная техника, катера аппарельного типа, беспилотные авиационные системы, робототехнические решения для медицины, программное обеспечение для лифтовой отрасли, пеллетное производство и образцы кварцевой продукции.

Заместитель губернатора Югры, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин подчеркнул: «ИННОПРОМ — это возможность показать, что современная Югра — территория промышленного развития, технологических решений и инноваций. Здесь мы презентуем предприятия, которые уже сегодня создают конкурентоспособную продукцию, а также демонстрируем практический опыт применения беспилотных авиационных систем в различных сферах. Для нас участие в выставке — это новые партнерства, инвестиции и возможности для дальнейшего роста экономики Югры».

Участие в ИННОПРОМе позволит предприятиям региона представить свои разработки потенциальным заказчикам и инвесторам, расширить деловые связи и открыть новые возможности для продвижения продукции на российском и международном рынках.

Директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов отметил: «Губернатор Руслан Николаевич Кухарук поставил перед делегацией задачу — представить здесь самые передовые технологии, созданные в Югре ведущими инновационными компаниями, которые заинтересуют не только российских, но и иностранных партнеров для создания кооперационных цепочек».