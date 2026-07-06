Жительницу Сургута укусила белка во время прогулки в парке

В Сургуте 26-летнюю девушку укусила белка во время велопрогулки в одном из городских парков. Теперь горожанке предстоит длительная вакцинация от бешенства, сообщает sitv.ru со ссылкой Shot. По данным издания, девушка каталась на велосипеде, когда к ней подбежал зверек. Сургутянка хотела покормить белку, но та запрыгнула ей на ногу и поцарапала. Велосипедистка попыталась стряхнуть животное, после чего оно ее укусило.

После случившегося девушка обратилась в больницу. Медики назначили ей курс вакцинации от бешенства.

В городских парках Сургута белок можно встретить часто. Из-за регулярных угощений они смело подходят к людям и берут еду с рук. Однако такие контакты могут быть опасны: дикие животные переносят инфекции, а их укусы требуют обращения к врачам.

По данным сургутского травмцентра, в 2024 году после укусов белок за медицинской помощью обратились 37 человек.