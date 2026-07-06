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Количество статей КоАП, за нарушение которых будут выдворять мигрантов, вырастет вдвое

Госдума расширит до 45 статей КоАП список оснований для выдворения мигрантов

Количество статей КоАП, за нарушение которых будут выдворять мигрантов, вырастет вдвое
Фото МВД Югры

Госдума может расширить список оснований для выдворения мигрантов

Вячеслав Володин сообщил о 45 статьях КоАП для выдворения иностранцев

Депутаты Госдумы рассмотрят новые меры в миграционной политике

Тайтл страницы:

Перечень административных правонарушений, за которые иностранных граждан могут выдворить из России, может вырасти до 45 статей КоАП РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам Володина, депутаты в течение недели продолжат рассматривать законопроекты, направленные на изменение миграционной политики. «Изначально планировалось увеличить его с 22 до 43 статей КоАП. <...> С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45», — написал председатель Госдумы.

Среди правонарушений, которые могут добавить в перечень, Володин назвал дискриминацию по половому или расовому признаку, цвету кожи, национальности, языку, возрасту и отношению к религии. Также выдворение может последовать за неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, если оно связано с исполнением обязанностей по охране Государственной границы России.

По словам председателя Госдумы, такие меры помогут повысить уровень общественной безопасности в стране и навести порядок в сфере миграции.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 101, комментариев: 0
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