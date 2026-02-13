16+
​Долг за коммуналку: что делать? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Разбираемся, чем обернется долг за ЖКУ и когда его могут списать

​Долг за коммуналку: что делать? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: freepik.com

«Как лучше поступить, если образовался долг за ЖКУ? Нужно ли гасить его полностью или есть срок давности по таким долгам?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Вадим Б.

Объясняют эксперты Циан:

Когда долг считается просроченным

По закону платить за жилищно-коммунальные услуги нужно вовремя и полностью. С 1 марта 2026 года установлен единый срок оплаты ‒ до 15-го числа следующего месяца. Если счета не оплачивать два месяца подряд, задолженность уже считается просроченной. Кроме того, начинают начисляться пени.

Размер пеней зависит от срока просрочки:

  • с 31-го дня просрочки ‒ 1/300 ставки ЦБ РФ;
  • с 91-го дня просрочки ‒ 1/130 ставки ЦБ РФ.

Пени рассчитывают по формуле: сумма долга × ставка ЦБ × коэффициент (1/300 или 1/130) × количество дней просрочки.

Начислять пени можно только за услуги, перечисленные в статье 154 Жилищного кодекса РФ: электроэнергия, отопление, содержание жилья, взносы на капремонт и другие коммунальные платежи. За домофон или интернет пени взимать нельзя ‒ максимум поставщик отключит услугу.

Что будет, если не платить

Если долг сохраняется два-четыре месяца, управляющая компания направляет претензию с требованием оплатить задолженность. В документе указывают сумму долга, период, начисленные пени и срок погашения.

Если реакции нет, возможны более серьезные меры.

1. Ограничение коммунальных услуг

Через 20 дней после претензии УК вправе предупредить должника о частичном отключении услуг. Ограничить могут электричество, горячую воду и газ. А вот холодную воду, отопление и канализацию в многоквартирных домах отключать запрещено ‒ это угрожает жизни и здоровью жильцов.

2. Суд и приставы

УК или ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд. После решения суда приставы вправе арестовать счета, удерживать до 50% зарплаты, наложить арест на имущество ‒ от техники до автомобиля или недвижимости.

Если квартира в собственности нескольких человек, все владельцы отвечают по долгам солидарно. Суд может взыскать долг как со всех сразу, так и с одного из собственников.

3. Выселение

Если задолженность превышает 200-300 тысяч рублей, суд может постановить продать квартиру с торгов. Но если это единственное жилье должника, выселение запрещено законом.

А вот при соцнайме жильца могут выселить, если он не платит за ЖКУ шесть месяцев подряд.

Как проверить, есть ли долг

Проще всего ‒ посмотреть квитанции. Если договоры заключены напрямую с поставщиками, счетов может быть несколько.

Есть и другие способы:

  • запросить информацию в УК или ТСЖ;
  • проверить личный кабинет на сайте поставщика и УК;
  • воспользоваться ГИС ЖКХ или порталом «Госуслуги»;
  • проверить данные в банковском приложении (если услуга доступна).

Для проверки понадобится номер лицевого счета или адрес квартиры.

Можно ли платить частями

Если долг растет, лучше не затягивать, а попытаться договориться.

Субсидия

Малоимущие семьи и льготники могут оформить субсидию, если коммунальные расходы превышают установленную долю дохода. Важно: на момент обращения долгов быть не должно.

Обязательная рассрочка

Если платеж вырос более чем на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (например, из-за повышения тарифов), управляющая компания обязана предоставить рассрочку на 12 месяцев. Проценты по ней не могут превышать ключевую ставку ЦБ плюс 3%.

Договорная рассрочка

Если рост платежа не связан с тарифами, можно попросить о рассрочке в индивидуальном порядке. Решение принимает поставщик услуг. Шансы выше, если есть подтвержденные трудные жизненные обстоятельства.

Можно также попытаться договориться о «коммунальных каникулах» ‒ отсрочке платежа. Но обязать поставщика согласиться нельзя.

Любые договоренности нужно оформлять письменно ‒ дополнительным соглашением.

Можно ли списать долг

Списать задолженность можно только в двух случаях:

  • если истек срок исковой давности ‒ он составляет три года (при условии, что за это время поставщик не обратился в суд);
  • при признании гражданина банкротом.

Напомним, для потребителей электроэнергии в Сургуте и других регионах России выросла плата за приостановление и возобновление подачи электроэнергии ‒ с трех до пяти тысяч рублей.


Сегодня в 16:28
