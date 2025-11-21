Семьям начнут считать годовые обороты по счетам. Разбираемся, что изменится для получателей выплат в ХМАО

Минтруд России готовит новую систему назначения единого пособия, в которой ключевым показателем станут годовые обороты по банковским счетам семьи, а не только официально подтвержденные доходы. Проект постановления уже размещен на общественное обсуждение, а в 2026 году механизм протестируют в трех регионах ‒ Московской области, ЯНАО и ХМАО. О том, как это скажется на семьях в Югре ‒ читайте в нашем обзоре.

В чем заключается проект

Суть инициативы в том, что государство будет анализировать все денежные поступления на счета членов семьи за год. Если суммарный годовой оборот окажется более чем в два раза выше официального дохода, это станет основанием для отказа в назначении пособия. В оборот будут включаться зарплаты, пособия, алименты, доходы от самозанятости, проценты по вкладам и предпринимательская выручка.

При этом в расчет не войдут переводы между членами семьи, кредиты, налоговые вычеты и доходы от продажи имущества.

Эксперимент стартует осенью 2026 года и пройдет в три этапа. До 31 июля банки и Социальный фонд подготовят систему обмена данными. С августа по сентябрь обороты будут рассчитывать в тестовом режиме ‒ без влияния на решение. И только с октября по декабрь 2026 года эти данные начнут реально использовать при назначении пособия.

Почему Югра вошла в число пилотных регионов

Югра ‒ один из самых социально ориентированных субъектов России: регион демонстрирует одновременно низкий уровень бедности и очень высокую востребованность пособий. По данным Тюменьстата, в 2024 году уровень бедности в округе составил 5,7%, что существенно ниже среднего по стране.

На сегодняшний день в Югре единое пособие получают 54 483 семьи ‒ фактически огромная часть всех домохозяйств с детьми в регионе.

Это сочетание ‒ низкая официальная бедность, но большой спрос на единую выплату ‒ делает Югру подходящей площадкой для тестирования новой системы. Эксперты подчеркивают, что благополучные регионы позволяют протестировать механизм без риска крупных социальных потрясений.

Сколько семей получают единое пособие в ХМАО

Единое пособие на детей от 0 до 17 лет сегодня получают 54 483 семьи в Югре, сообщили корреспонденту siapress.ru в региональном отделении СФР.

Дополнительно:

В 2024 году жители региона подали 340 305 заявлений на единое пособие.

В 2025 году ‒ 277 807 заявлений.

«Процент отказов не фиксируется, официальная статистика по этому параметру не ведется», ‒ добавили в СФР по ХМАО.

Категории семей (многодетные, неполные, молодые родители) в Югре также не выделяются отдельно, так как Соцфонд не ведет учет заявителей в таком разрезе.

С учетом того, что в ХМАО проживает примерно 360-400 тысяч детей, получается, что каждый третий ребенок в регионе так или иначе зависит от единого пособия.

Это делает ХМАО одним из самых чувствительных к изменениям правил его назначения.

Как сейчас определяется право семьи на выплату

До начала эксперимента порядок назначения единого пособия остается прежним.

Главные условия:

Среднемесячный доход семьи на человека должен быть ниже прожиточного минимума. В 2025 году ПМ в Югре составляет 21 286 рублей.

Каждый трудоспособный член семьи должен иметь доход не ниже четырех МРОТ за расчетный период. При МРОТ 22 440 рублей это не менее 89 760 рублей в год.

«Единое пособие исчисляется индивидуально для каждой семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума. Напомним, единое пособие ‒ это адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям. Основная цель единого пособия ‒ помощь семье в преодолении бедности», ‒ добавили в СФР по ХМАО.

Что может измениться после запуска эксперимента

Новая система станет значительно строже в отношении семей, у которых:

нерегулярные или сезонные доходы;

часть доходов проходит неофициально;

значительные средства проходят по счетам, но не отражаются в бухгалтерских документах;

члены семьи ‒ самозанятые или предприниматели;

семья получает помощь от родственников.

У таких семей годовой оборот по счетам может оказаться выше официального дохода, что приведет к отказу в назначении пособия.

Для Югры ‒ региона с большим числом вахтовиков, самозанятых и работников с гибким графиком ‒ это может стать критическим фактором.