Власти и жителям Сургута нужно разобраться – что городу действительно нужно построить

Не так давно известный в Сургуте строитель и депутат муниципальной думы Евгений Барсов высказал идею о том, что он хочет создать какой-то знаковый объект, который станет визитной карточкой города. В качестве умозрительного примера он привел пирамиду Хеопса. Сам по себе тезис и постановка вопроса могут стать базой, от которой логично начать общественное и экспертное обсуждение – а какой знаковый объект действительно был бы нужен Сургуту? Об этом – в свежем выпуске «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Мы продолжаем. В первом эпизоде «О чем говорят» мы обсудили судьбу ж/д вокзала Сургута и то, что, все-таки, его новая оболочка будет не настолько жуткой, как могла быть, но и не настолько хорошей, как могла быть. Так что, если что, смотрите.

Продолжим тему строительства. Не так давно наш известный в городе строитель, депутат и большой энтузиаст в малой авиации Евгений Барсов сказал, что он хотел бы построить для Сургута нечто, что стало бы визитной карточкой. Он привел пример пирамиды Хеопса. Я уж не знаю, мы сейчас за нее немножко зацепимся и от нее оттолкнемся. Также Евгений Барсов построил то, что называется сургутским Биг-Беном или сургутским, некоторые его сравнивают, Хогвартсом – Школа иностранных языков, которая у нас стоит на ул. Островского и привлекает внимание людей. В том числе у нас там некоторые товарищи из топовых российских блогеров высказываются на эту тему, не всегда умно, но высказываются. Давай обсудим, идея построить в Сургуте что-то знаковое настолько, чтобы это стало визитной карточкой города… Насколько эта идея хороша и насколько она выполнима в текущих наших условиях?

Т.С.: Хорошо, что эту идею уже предлагает представитель строительного сообщества. Это прекрасно. То есть эта инициатива точно лучше, чем, «а давайте мы, не знаю, заведем реку Обь в трубу и на освободившейся территории насыплем много песка и построим еще 100 микрорайонов». То есть понятно, что позыв Евгения Барсова необходимо всяческим образом одобрять и поддерживать. Это без вопросов.

Другое дело, что такое знаковый объект для Сургута? Определяет ли знаковость объекта один из многих-многих-многих объектов строительные, архитектурные площадки? В состоянии ли конкретно г-н Барсов интеллектуально, исторически определить знаковость того или иного объекта, в том числе того, который он готов сам на свои деньги построить? Я боюсь, что в отсутствии архитектурной концепции развития Сургута, о чем мы говорим много-много лет подряд, в отсутствие понимания, а что вообще является для нас ориентирами при дальнейшем развитии города, как территории, где живут люди, ходят по улицам люди, пользуются городским пространством люди.

Какие мы берем на себя принципиальные архитектурные ориентиры, с помощью которых можно создать действительно красивый город, привлекательный город? Город, архитектура которого будет работать не на краткосрочный период, как это сегодня мы все наблюдаем – сегодня вся стройка здесь и сейчас заткнуть ту или иную дыру строительством. Нет. А как город, у которого архитектура закладывается на будущие несколько поколений, на сотню лет, может быть, на две сотни лет. Есть ли такие ориентиры? Думают ли о них архитектурные власти города? Понимают ли они вообще эти ориентиры? Для себя они их сформулировали профессионально или нет?

Когда местная власть обладает подобным профессиональным знанием, ей гораздо легче вести диалог с подобными инициативами профессиональными, которые провел Барсов. Еще раз: я думаю, что у Барсова простой такой, человеческий, гражданский порыв: а давайте что-то сделаем такое необычное. Нормально, да? Пирамида? Ок, давайте пирамиду. Архитектурная мировая практика, в общем-то, имеет, как минимум, один яркий пример именно пирамидальной архитектуры – это пирамида у Лувра в Париже. Они там посадили несколько пирамид, на самом деле, просто эта самая большая, самая известная, которая является куполом над входной зоной. Эта вот пирамида, против которой активные парижане, безусловно, вопили, возмущались, говорили, что это очередное уродование исторического ландшафта города. Тем не менее, сегодня без пирамиды Лувра, как и без Эйфелевой башни, представить Париж невозможно.

Д.Щ.: Которую тоже хаяли всеми словами, какими возможно.

Т.С.: Разумеется. И Лувр именно с этой пирамидой второе место именно по туристическому потоку привлекателен после Эйфеля. Так вот, все хорошо, давайте построим знаковый объект, пусть он будет в виде пирамиды. Он может быть в виде огурца, он может быть в виде параллелепипеда… Это не важно.

Первый вопрос здесь должен возникать: какое наполнение видится у этого нового объекта? Просто построить сооружение? Она умрет, она не проживет и дня, потому что без наполнения ни один архитектурный объект жить не может. Значит, первый вопрос, который архитектор вам, как заказчику задает, когда вы что-то задумали построить: что вы хотите построить? Функциональное назначение вашего объекта. И вы отвечаете: школа, плавательный бассейн, бизнес-центр, поликлиника и так далее. И уже любое архитектурное бюро под эту функцию вам будет предлагать варианты.

Второй вопрос, который задает любое архитектурное бюро при любом строительстве, может быть, третий вопрос, не важно, скажем так, он в первой пятерке основных вопросов при формулировании техзадания: в каком архитектурном стиле вы бы видели? Потому что это очень большая проблема. Что такое архитектурный стиль? Вот г-н Барсов приверженец архитектурного стиля мне лично совершенно чуждого. То есть он мастер архитектурного кича абсолютно такого, лепки, а-ля замковый какой-то стиль, замки короля Артура, тот же Хогвартс, тот же Биг-Бен. Все это кич. Я бы никогда такого не строил. Вот была бы у меня возможность, я бы изобретал что-то другое.

Ну, кич – это, скажем так, вещь рыночная, она присутствует. Как говорится, кич для плебса, архитектура для поколений. Поэтому, ну чего? Ради бога. Главное, наполнение. Все-таки, тот же так называемый Биг-Бен является, при всей своей кичевости, объектом, архитектурно привлекающим внимание к себе и горожан, и гостей города, он и на открытках. Да? Как бы не иронизировали высоколобые умники московские, типа Артемия Лебедева, Ильи Варламова про этот несчастный Биг-Бен, вот он есть, и он, возможно, как Эйфелева башня, как Луврская пирамида уже стал архитектурным достоянием Сургута. Все. Мы это пережили, он стоит, и факт остается фактом.

То же самое можно сказать про памятник Отцам-основателям города Сургута, по которому 25 лет назад были совершенно дикие дискуссии в профессиональной среде, тоже кич, непонятный архитектурный стиль, вот эти лубочные образы из мультиков про «Золотую рыбку» и так далее и тому подобное… А памятник просуществовал четверть века и стал визитной карточкой Сургута. Такое бывает: кич в архитектуре или в искусстве со временем становится сам по себе архитектурным ценным объектом. У Энди Уорхола то же самое – он просто король кича. Самые дороги произведения искусства на аукционах.

Какое же мы сделаем наполнение? А вот тут мы возвращаемся к моей любимой теме о приоритетах и понимании архитектурной городской властью тех самых смысловых наполнений городского пространства. Я думаю, было бы отлично, если бы город смог сформулировать Евгению Барсову какие-то свои задачи, пожелания. А построй-ка нам, действительно… – и дальше, дальше у тебя вываливается целый список необходимых объектов, которые город сам бы, наверное, еще долго не построил в силу, не знаю, скудости бюджета, приоритетов каких-то своих. Но вот за счет частного инвестора, пожалуйста, да.

И выбирайте там: планетарий… Отлично! Что там еще, ну если это пирамида? Ну не знаю, что-то музейное, историческое… Не буду сейчас додумывать за других. И хорошесть этого события в том, что оно позволяет городу воспользоваться предложением Евгения Барсова и, от него оттолкнувшись, придумать некий какой-то тренд городской политики, конкурс, что ли, парад знаковых сооружений… Вот Барсов назвал это знаковым сооружением. То есть он еще ничего не построил, он картинки не показал, а уже мы обсуждаем какое-то знаковое сооружение для Сургута. Хороший маркетинг. Ок. Так давайте тогда за это зацепимся и будем думать о знаковых сооружениях. Давайте устроим городскую публичную экспертную дискуссию о том, какие знаковые сооружения нужны городу.

При этом надо понимать, что знаковое не должно быть просто, не знаю там, ханты-мансийские мамонты идут на водопой. Нет. Мы говорим, наверное, о строениях, архитектурных сооружениях, которые будут иметь совершенно конкретную утилитарную функцию. Это сооружения, которых городу не хватает. Городу не хватает хорошего музейного комплекса современного.

Многие нас, кстати, критикуют: а чего вы за эти музеи прицепились? Что там плохо разве, в том музее, который на 30 лет Победы находится? Ну так современные музеи – это же не просто несколько квадратных метров стен, на которых висят картины, это же выставочные пространства, это конференц-пространства, это возможность создания каких-то акций, требующих совершенно не тривиального представления о том, как можно трансформировать внутреннее пространство, внешнее… Это очень интересные все вещи. Это культурные кластеры, которые живут не только демонстрацией картин в золотых рамах (есть у кого-то такое представление), нет, конечно, все это давно выглядит не так. Друзья, если есть возможность, то слетайте хоть в Тюмень, что ли. Там посмотрите, как это делается. В Казань слетайте. Я уже молчу про Москву и так далее.

Если бы город воспользовался сейчас предложением Барсова и запустил бы на этой основе какую-то такую большую мыслительную деятельность: знаковые проекты Сургута, вот это было бы классно. Все-таки, выстроить отношения с крупнейшими застройщиками, которых можно привлечь к осуществлению подобных проектов, город может. Пример, скажем так, очень старательного, интенсивного строительства православных храмов в Сургуте говорит о том, что в общем такие-то технологии по договоренностям с застройщиком существуют.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Они же строят храмы? Строят. Строят много? Много. Вот если бы столько же, сколько храмов, было построено музеев, планетариев, театральных площадок, тех же интересных проектов мультишкол, где это уже не школа, но это образовательный кластер… Это все очень интересно. Тогда Сургут бы получил очень интересный классный процесс. Пока не называем это проектом, потому что об этом пока никто не говорит, но повод для запуска подобного процесса заявлением г-на Барсова, мне кажется, создан очень удачный. И было бы прекрасно, если бы городские власти использовали это для того, чтобы не только какая-то пирамида в городе появилась с каким-то умным содержанием, но и многие другие объекты.

Д.Щ.: Пишите в комментариях ваши идеи, пожелания, какие знаковые объекты с точки зрения функционала вы бы хотели увидеть в Сургуте и, возможно, мы накидаем каких-нибудь интересных идей, которые лягут в основу будущих решений, о которых мы поговорим в будущем. Мы будем завершать. Наше время подошло к концу. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Telegram-канал, читайте нас на siapress.ru. На следующей неделе снова встретимся, снова поговорим о том, что было важного и интересного. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Пока!