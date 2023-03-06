В Сургуте показали спектакль по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер»

В минувшую пятницу на сцене театра СурГУ прошел спектакль по роману Патрика Зюскинда «Парфюмер» очень много была наслышана о постановках по этому произведению от подруги. Однако в интерпретации антрепризы Людмилы Никитиной «Театр тут» все оказалось иначе, однако… не менее зрелищно.

В спектакле участвовало два актера – Андрей Носков, играющий роль Жана-Батиста Гренуя, и Мария Семушина, которая взялась буквально за всех. На самом деле, все мое внимание было приковано именно к ним – настолько харизматичными, яркими и притягательными оказались артисты. Это с лихвой компенсировало отсутствие большого количества актеров, которое делает постановку монументальной, декораций, реквизита.

Главной фигурой истории, бесспорно, является сам парфюмер – гений и убийца, который погубил множество прекрасных юных девушек ради создания особого аромата. Духи эти, по задумке героя, должны сделать из него объект обожания многих.

Всю постановку мы слушаем исповедь человека, голову которого вот-вот отрубят. Гренуй обвиняет бога в своей тяжелой судьбе – мать хотела избавиться от него еще в младенчестве, в приюте над ним издевались из-за отсутствия запаха, ему приходилось работать в адских условиях, чтобы прокормить себя и иметь крышу над головой. Он обвиняет людей в мелочности, привязке к материальным вещам, но сам теряет интерес к объекту своего обожания, как только он теряет свой аромат.

Носков идеально перевоплощается по ходу своего повествования то в ребенка, то в подростка, то уже во взрослого юношу. По его голосу можно легко считать эмоции, которые испытывает сейчас его герой.

Второстепенных же персонажей отыгрывала танцовщица – настолько пластичная и грациозная, что я не могла оторвать от нее взгляд на протяжении всего мероприятия. В мгновение ока она становилась матерью Жана-Батиста, затем – духами, которые делал наугад главный герой для своего наставника, после – всеми жертвами беспощадного гения, за два часа Мария поменяла множество масок. Между двумя артистами чувствуется ни с чем не сравнимая волшебная химия. Ее кошачья пластика идеально сочетались с актерским мастерством напарника по сцене.

Если подводить итог сказанному, скажу точно – антреприза ничуть не хуже «стандартных» театров, где для каждого персонажа пьесы отводится свой актер. Может, из-за малого количества артистов постановка и будет выглядеть камерной, однако попробовать определенно стоит. Что же сказать о самом «Парфюмере» – интерпретация более чем удачная. Сам спектакль шел два часа без учета антракта, однако за это время не успеваешь уставать от частой смены лиц на сцене. И заскучать тоже не дают – Носков своим художественным словом «замедлял» процесс, Семушкина и ее танцы, наоборот, придавали некой скорости.