Что может поменяться в архитектурной политике Сургута с возвращением Алексея Фокеева

Алексей Фокеев вернулся на должность главного архитектора Сургута. Он занимал этот пост с 2012 по 2017 годы, и теперь вновь пришел в администрацию, только на ступень ниже – в качестве замдиректора департамента архитектуры и градостроительства. Что значит это кадровое решение Андрея Филатова, как может поменяться политика власти по части стройки, и что на самом деле требуется для улучшений в этой сфере – выпуск «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим сегодня об одной теме, которая интересна для нас, для местной аудитории, для Сургута — возвращение в администрацию города на должность главного архитектора Алексея Фокеева. Алексей Фокеев — это чиновник с историей в Сургуте, в 2012 году он пришел в команду Дмитрия Попова, он возглавил департамент архитектуры и градостроительства, 5 лет им руководил, тогда у него было много позитивных заявлений, он тогда стартовал именно как прогрессивный чиновник. Многое, скажем так, что он заявлял тогда, не получилось, или было половинчато, или было сделано немного не так, как он это заявлял изначально. В 17-м году он ушел, после чего был одним из руководителей архитектурного бюро «Зодчий», которое проектировало, например, центральную площадь Сургута, о которой мы очень много говорим.

Также он на некоторое время становился фигурантом уголовного дела, которое не привело ни к чему, насколько мы можем сейчас судить, это было после его отставки. И вот буквально на минувшей неделе было заявлено, что он придет на должность главного архитектора Сургута — замдиректора департамента архитектуры и градостроительства. То есть не как директор ДАиГа, но как главный архитектор, который должен в нынешней структуре и конфигурации власти внутри этого департамента как бы отвечать за творческую часть архитектуры, то есть как город должен выглядеть, какие решения принимать и так далее.

Давай обсудим это решение Андрея Филатова о возвращении такого чиновника в структуру городской администрации. О чем это говорит? К чему может привести? Что это может означать для администрации, для города?

Т.С.: Наверняка Андрей Филатов руководствовался какой-то аргументацией при назначении Алексея Фокеева. Хотя, эта карусель с лицами в архитектурной власти Сургута уже обращает на себя внимание, пожалуй, на уровне топ-чиновников в городском менеджменте это, пожалуй, наиболее частая ротация.

Д.Щ.: Уж сколько там Алексей Усов успел проехаться по этому колесу обозрения. Он уже сколько раз успел побывать и директором, и замдиректора, и главным архитектором, и снова замом, и еще кем-то... Он у нас там чемпион прям.

Т.С.: Это все говорит о том, что сколько там новых лиц, которые недолго светили и исчезали куда-то также неожиданно, как и появлялись Наверное, все это говорит о том, что все эти лица, по каким-то причинам не устраивают Филатова: либо не устраивают своими амбициями, либо своими капризами, либо некомпетенцией. Трудно судить. Но с большим сожалением я вынужден констатировать, что какого-то кадрового прорыва на этих позициях мы не наблюдаем, что, вероятно, подтверждает наши с тобой многочисленно озвученные тезисы о абсолютно кадровом голоде, профессиональном голоде и об истощении кадровой базы в таком ключевом направлении городской политики, как градостроительство, архитектура и урбанистика. Господин Фокеев исторический персонаж для нашей редакции. Если ты помнишь, он был самым первым гостем нашего с тобой проекта, когда мы запустили онлайн-проекты на СИА-ПРЕСС, и вот сейчас он...

Д.Щ.: Разве первым не был Сафиоллин Алексей? Он, по-моему, был... Фокеев, по-моему, точно был одним из первых. Первым, по-моему, был Сафиоллин, а он был потом вторым.

Т.С.: Хорошо. Как бы давай так. Я поправлюсь: это был первый представитель городской власти, который согласился к нам прийти - новый главный архитектор. Мы, действительно, воспринимали его появление с большой надеждой, потому что, кажется, он из Мегиона пришел, где прослыл таким, достаточно деятельным архитектором, были достижения на местном уровне, которыми можно было, если не восхититься, то с интересом изучать.

Я хорошо помню, как мы разговаривали с Фокеевым, он подвел к одному из панорамных окон нашего СИА-ПРЕСС центра, обращенного в сторону квартала №6, ядра центра города и всего этого пространства, которое между бульваром Свободы, нашим зданием, зданием Дворца торжеств и туда идет до Газпрома, показал ему эту абсолютно удручающую картину, полное запустение, полное захолустье, которое стоит в центре главного нефтяного города огромной страны, задал ему сакраментальный вопрос, я этот вопрос задаю вообще всем городским руководителям, как первым лицам, так и отвечающим за стройку, на протяжении, вот, сколько карьера моя продолжается журналистская, лет 30 точно: а что же у нас, собственно, будет с этой территорией? Видит ли город хоть какую-то перспективу содержательного обустройства главного участка сургутского городского пространства.

И тогда Алексей Фокеев долго думал над ответом, смотрел куда-то вдаль и сказал, что он думает, что в течение 10 лет мы сможем определиться с Концепцией ядра центра города. Я не буду врать и скажу прямо, что ответ этот прямо, скажем так, мягко говоря, не воодушевил, почему то все стало понятно. Все стало понятно с той тяжелейшей ситуацией, которая, вообще, в принципе сложилась в этом блоке муниципального нашего сургутского управления. Виной этому не Фокеев, конечно, потому что постарались предшественники. И все, что касается архитектурной мысли Сургута, давным давно разрушено, растоптано. И много раз я говорил о том, что в Сургуте не осталось ни одного толкового архитектурного бюро, никакой архитектурной школы, нет в Сургуте архитектурного союза, ни архитектурного надзора со всеми вытекающими, и, в общем-то, городская архитектурная политика растоптана, современная, качественная, она раздавлена массовой застройкой, у которой совершенно другие задачи.

И наблюдая за тем, как последние два десятилетия активно развивается Сургут, в каком архитектурном направлении, с каким градостроительным подходом он развивается, мы можем констатировать, что в этом городе главный-то архитектор не нужен, потому что берешь все слагаемые для своего уравнения: это слагаемое, это, это, это и выходишь на определенный результат. Вернее, нам еще проще: мы от определенного результата отгадываем неизвестное в нашем уравнении и пытаемся найти причину, почему у нас такая слабая городская архитектурная политика. Ну вот поэтому. Потому что приоритет другой — массовое жилищное строительство. Оно сметает на своем пути все.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: И ждать в этой ситуации какого-то волшебника на должности городского архитектора не приходится и бессмысленно. Хотя, мы много раз с тобой говорили о том, что идеальным вариантом для такого важного муниципалитета, как Сургут, а, может быть, для всех муниципалитетов, для крупных точно типа Сургута., было бы решение привлечь по контракту какое-то архитектурное бюро. Которое бы выполняло коллективную роль архитектурного менеджера Сургута, либо архитектора с хорошим национальным, а, может быть, даже с международным портфолио, и пусть этот контракт стоит дорого Сургуту. Но в этот контракт должен был быть вложен ключевой смысл в архитектурной средовой, урбанистической политике Сургута, предотвратить исчезновение города как уникального средового пространства и развивать дальнейшими стратегическими градостроительными решениями Сургут, как город, комфортный с точки зрения проживания, комфортный с точки зрения нахождения в нем детей и молодежи, и город, который создает такие условия для жизни, чтобы та самая молодежь не уезжала и не замещалась альтернативным человеческим ресурсом, о котором мы тоже много говорили.

Д.Щ.: Хотел бы добавить, что в этом случае, да и вообще в принципе стоило бы сделать так, чтобы архитектор был напрямую подключен к главе, а не быть в структуре департамента и не быть, тем более, директором департамента архитектуры и градостроительства, потому что как бы смысл административный от этого, конечно же, теряется.

Т.С.: Да. Это безусловная вещь. Вообще, как бы я видел ситуацию таким образом, что городом управляют как бы фактически два человека: мэр, который главный менеджер города, и главный архитектор, который отвечает за то, что мы видим глазами, то, по чему мы ходим ногами, то, чем мы каждый день пользуемся. Конечно, заместитель по коммуналке — это ключевой заместитель, особенно в условиях северного города, но там функционал очень ясный. Заместитель по социалке тоже ключевой заместитель. У нас уже сколько? 60% городского бюджета — это социальная нагрузка, это социальные выплаты, зарплаты, бюджетники и так далее и тому подобное. Тоже все ясно.

Но только в функционале главного архитектора содержится уникальная задача творить будущее пространство. Вот то, что закладывается сегодня, должно работать на следующие 10-летия, в, возможно, столетия. И когда говорю про столетия, не нужно тут улыбаться и смеяться. Я даже на примере элементарного «Старого Сургута» подтверждаю свой тезис: что в Сургуте больше всего ценится с точки зрения как бы общественного восприятия, как интересного с точки зрения архитектуры.

Вот навскидку: пресловутый наш «Старый Сургут» – это этнографическая зона. Правда? Это дома, которым по 100-200 лет, которые пересобрали. Вот, если бы город шел по пути Казани, Ижевска (очень интересный опыт), соседней Тюмени, Тобольска... Опытов-то много: возьмем, хотя бы, Золотое кольцо России, многие малые города России средней полосы, где нет 35 млрд бюджетов... И посмотрим, что делает местная власть для архитектурного притяжения не только туристов, но и местного населения. И она делает очень много. Оказывается, все технологии эти там внедрены.

В Сургуте фактически при Дмитрии Попове Сургут остановился в развитии, как город с невероятно мощным урбанистическим потенциалом. Я не люблю слово «урбанистика», оно искажает немножко как бы некоторый смысл, но если упрощать, то возьмем это слово за базу. И именно при Попове Алексей Фокеев руководил градостроительным сегментом. В общем-то, так. Да? И естественно, тут уж мы не будем вспоминать, что уже прошло 10 лет, сменилось множество главных архитекторов, ни о каком приближении к формированию не генплана, не эскизного плана, не даже концепции общей по ядру центра города не случилось. Ну это подтверждает то, о чем я сейчас говорю. Это подтверждает то, что абсолютное скудоумие и неспособность на серьезные, перспективные проекты, на их создание и реализацию в нашем архитектурном отсеке городской власти на лицо.

При этом департамент архитектуры и градостроительства упорно осваивает огромные суммы на рисовку всевозможных проектов. Вот у них в архивах за лет 20-25 скопилось на сотни миллионов рублей нереализованных проектов, которые проходят бюджетной строкой, выделяется на все это деньги, они рисуются, то-се, пятое-десятое. Там чудесные вещи можно найти. Но никто никогда их не будет их реализовывать, потому что никто не собирается этого делать. Да? Но вот функция по освоению больших денег через архитектурный департамент осуществляется. Собственно, раз уж мы обсуждаем такой информационный повод, достаточно серьезный, как появление нового главного архитектора в Сургуте, что должен делать Алексей Фокеев в качестве главного архитектора. Ну мы рисуем как? Идеальную схему? Или мы будем какими-то реалистами-пессимистами?

Д.Щ.: Идеальную схему мы уже рисовали много раз. Впрочем, пессимистами мы тоже являемся регулярно.

Т.С.: Собственно, да. Потому что мы тут стоим перед такой тупиковой задачей: с одной стороны, абсолютно понятно, что требуется Сургуту, кстати, как и Югре. Недаром Наталья Комарова полгода назад или в начале этого года внедрила эти какие-то градостроительные урбанистические критерии для югорских муниципалитетов. Пока не понятно совершенно степень реализации этого проекта, этого административного новшества, как это все скажется на наших городах. Судя по Сургуту, пока никак не скажется, потому что Сургут, как был городом массовой жилищной застройки, так и остался.

За 20 лет я попытался вспомнить, что было создано в Сургуте с точки зрения архитектуры за 20 лет вот такого нормального, серьезного, не грандиозного, но пускай будет так, чтобы это можно было назвать тем или иным архитектурным событием. Я не могу вспомнить.

Ну эта площадь пресловутая, если это можно назвать площадью. Об этом мы тоже говорили. Потому что не мне учить наших архитекторов, что площадь — это свободное пространство между зданиями, к которым стекаются улицы, и смысл площади в любом городе — это выйти из зданий и попасть по улице на площадь для сходки граждан, для участия в ярмарке, для проведения какого-то народного собрания, вече и так далее и тому подобное. Вот та площадь, которую спроектировал Алексей Фокеев, она окружена пустотой. Она не окружена зданиями, жильем, к ней не ведет ни одна улица, если не считать сложный перекресток, который работает для автомобилистов, ни никак не для пешеходов. Ну вот, допустим, эта площадь у нас есть.

Непонятно, что с Домом пионеров. Не может архитектурная власть родить ничего, не в состоянии. Хотя, очень интересная задача с точки зрения профессии архитектора, мне кажется, что это очень интересная задача, это интересный профессиональный вызов: вот дано здание, какая-никакая история, разрушается, нельзя сносить сносить, строить. Так решите эту задачу. Вы же там целым департаментом сидите. Не могут.

Судьба «Авроры» до сих пор туманна, непонятна. Не смог, кстати, наш архитектурный департамент ничего вразумительного в течение года (ровно год идут разговоры о сносе «Авроры»), ничего вразумительного сказать, только какие-то чиновничьи формальные отмазы. Ну ж/д утрачен. Да вот и все. Так-то вот, по большому счету. При этом город продолжает, помимо массовой, однотипной, типовой жилой застройки, заполняться всевозможными магазинчиками, объектами очень странного характера.

Например, раз в пятый я только в нашем проекте обращаюсь, конкретно сейчас к господину Фокееву, к господину Дворникову, ДИЗО наше, ко всем руководителям нашим городским, которые очень бы хотелось, чтобы ответили на вопрос: а кто, и что, и на каком праве напротив библиотеки на улице Республики построил там какую-то белую ужасную штуку. Что это такое? Как это вообще возможно? Как возможно это архитектурное преступление перед городом? Вот на примере пусть они ответят на эти все вопросы.

Как они будут с этим самостроем бороться, потому что одна из тяжелейших проблем, которая душит Сургут, сургутских предпринимателей — это всесилие чиновников департамента архитектуры и градостроительства и департамента имущественных и земельных отношений. Как он там сейчас правильно называется? Это вот ничего не изменилось, к сожалению.

И если говорить о каких-то реалистичных задачах, которые мог бы реализовать Алексей Фокеев, то я бы отложил в сторону все эти прорывы, все эти какие-то устремленности в будущее, видимо, с огромным сожалением надо констатировать, что этого не будет, что мы живем в режиме существования, а не проектирования будущего, это просто две совершенно разные парадигмы поведения: у нас есть деньги на то, чтобы поддерживать более-менее сносный, комфортный уровень жизни горожан, города вот на этом уровне, при этом очень консервативными темпами мы будем пытаться там создавать что-то новое, но, в основном, мы создаем новое в Сургуте — это социальная инфраструктура в виде детских садов, школ и новых объектов здравоохранения. И тут вообще все понятно, тут не о чем говорить. Ну создавайте теми же типовыми проектами и теми же подходами 60-х годов, создавайте.

Кстати говоря, почему у нас инвестиции у нас идут в эти объекты социальной инфраструктуры, а, например, не в планетарий, не в театры, не в музеи и тому подобное, не в какие-то спортивные образовательные центры, не в стадионы? А потому что население Сургута прирастает стремительными темпами за счет низкоквалифицированных трудовых ресурсов из других регионов бедных Югра и Сургут позволяют своими высокими социальными выплатами привлекать и такое население и давать им возможность здесь оседать. Население растет, значит надо строить школы, больницы, поликлиники, население рождает, и этот заколдованный круг продолжается. Я не думаю, что на своем уровне господин Фокеев и даже его непосредственно начальник не в состоянии как-то этот заколдованный круг остановить.

Но, если уж мы говорим, что нужно делать здесь и сейчас, я бы, все-таки, в очередной раз призвал пересмотреть подход чиновников к предпринимателям. Вот у меня свежая история. Я ее рассказываю 100 лет, ну этой истории 20 лет. Я пока без имен, как бы, но я за нее ручаюсь, возможно, мы будем об этом писать, потому что я наблюдаю уже несколько месяцев форменное издевательство городских чиновников над предпринимателями. Это простые люди, простые предприниматели, которые 20 лет держат остановочный павильон, 20 лет у них на руках все бумаги, а чиновники говорят, что сейчас мы оформим, ну приходите завтра, ну приходите послезавтра.

И в результате их теперь нагибают на то, чтобы они отдали свое имущество бесплатно городу, либо, если вы не согласитесь, мы вам сейчас впаяем неосновательное обогащение за многие годы. И это делают работники ДАиГ. Это вот они ходят, третируют, вызывают туда полицию через день, заставляют их участвовать в бесконечных совещаниях. А ведь всего-то люди 20 лет за свой счет обслуживали городскую территорию, потому что это городская земля, чинили сам этот комплекс, где все это построено, ремонтировали его, охраняли его, выполняли функцию городских коммунальных служб, речь-то идет о неосновательном обогащении города.

Но вот эти все юристы, эти все какие-то бездушные клерки, которые вообще не понимают Сургута, понаехали тут, какие-то из Тюмени, из каких-то городов, чего-то там говорят. И на простейший вопрос этих предпринимателей, а вы понимаете, что вы своими действиями сейчас разрушаете три бизнеса: наш и двух-трех наших арендаторов, у которых нормальный социально ориентированный бизнес, это не торговля алкоголем, они просто уйдут, они теряют доходы, три семьи теряют доходы. А вы бы не могли все то же самое, всю вашу энергию потратить на то, чтобы придумать, как от нас отстать, как нам помочь, особенно в этот ужасный кризис. И там несколько человек. Этот департамент, в основном, этим занимается, ДИЗОшники этим занимаются, это городская коммунальная служба. И вот они, как рой назойливых мух летают, летают, жужжат, жужжат, жужжат со своими бумажками, что а вот по закону так, а вот по закону сяк, а вот вы все нарушаете.

И получается, что с какой стороны предпринимателю не подойти он нарушает непрерывно все эти нормы, законы, какие-то требования муниципальных чиновников и не муниципальных. И получается, что мы все, предприниматели, которые особенно сталкиваются с городской властью в вопросах земли, в вопросах имущества, в вопросах совместного обслуживания какой-то территории, они всегда виноваты. Вот если бы, ну такая мечта, Алексей Александрович, вот если бы вдруг вам удалось прекратить все это и реально ориентировать городскую власть в сторону чиновников, ну хотя бы вот это, это был бы уже в нашей, конкретно сургутской ситуации такой здоровский прорыв. Понимаете? А говорить про Дом пионеров нам уже как-то даже и смешно, скучно.

Д.Щ.: Да. Давайте посмотрим, пожелаем Алексею Александровичу триумфального возвращения в хорошем смысле этого слова. Может быть, действительно, получится что-то хорошее. А что получится, о том мы поговорим как-нибудь еще, когда будут более-менее промежуточные итоги, или, может быть, Алексей Фокеев сам захочет что-нибудь рассказать о своих планах, намерениях, идеях либо в ходе каких-нибудь пресс-конференций лиюо у нас в студии, мы это будем всегда только приветствовать. Будем завершать наш разговор. Через неделю снова встретимся и поговорим о том, что важно. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на siapress.ru, читайте нас как можно больше и чаще. До свидания!

Т.С. :Всем спасибо, друзья, всем пока!