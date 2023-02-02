Спрос на загородное жилье в Сургуте выходит на новый уровень

В 2022 году желающих приобрести загородный дом или участок выросло на 13% относительно 2021 года, рассказывает Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

В городе активно меняется рынок недвижимости, и эксперты считают — это связано это с предпочтениями самих покупателей. Спикер рассказала: с июня 2022 года компания впервые получила значительный поток клиентов, желающих построить загородный дом. К октябрю количество обращений выросло на 30%, и уже в январе 2023 года в «Этажи» обратилось на 50% больше людей, чем до декабря 2022 года.

Ипотека от 5,3% и готовый дом за 3 месяца

Самостоятельное строительство дома — дело не всегда простое и безопасное. На загородном рынке нет эскроу-счетов, а значит, и гарантий, что нанятая вами бригада завершит проект. Тем временем ипотечные ставки на строительство начинаются от 5,3%: это невероятно выгодные условия по сравнению с тем, что предлагают сейчас банки на вторичном рынке.

«Мы хотим, чтобы наши клиенты получали самые выгодные ипотечные условия и твёрдые гарантии от компании-застройщика, поэтому запустили проект #ЭтаСтройка. Мы помогаем одобрить ипотеку по разным программам в банке. Самые выгодные — „Семейная ипотека“ со ставкой от 5,3% и „Господдержка“ со ставкой от 7,3%. А подряд отдаётся партнёрам-застройщикам, которых проверяют наши юристы: клиент точно знает, что через 2,5-3 месяца он получит готовый дом „под ключ“ и гарантийное обслуживание в течении пяти лет после сдачи», — рассказывает Наталья Нестерова.

Что дешевле, дом или квартира?

Стройка гораздо выгоднее, чем покупка квартиры на вторичном рынке Сургута, подсчитала эксперт.

«Цены на квартиры стартуют от 100-110 тысяч за квадратный метр. Получается в 2-2,5 раза дороже, чем построить дом мечты. Особенно если учитывать разницу в ипотечных ставках: на строительство они стартуют от 5,3% и от 7,3%, а на вторичном рынке — в среднем от 11,2%. При этом наши партнеры возводят современные и комфортные коттеджи. А главное, это проверенные компании — всё безопасно», — подчеркнула Наталья Нестерова.

В Сургуте «Этажи» сотрудничают с пятью загородными застройщиками. «Этажи» выходят с ней в другие регионы:в ближайшие месяцы #ЭтаСтройка появится в Тюмени, Петербурге и их областях, там у компании есть уже более 20 проверенных подрядчиков. Так что сургутяне смогут построить дом в другом регионе, не выезжая из города.

Эксперты в сфере недвижимости не только помогут получить хорошую ставку по ипотеке, но и подберут подходящий под строительство земельный участок и учтут все нюансы и пожелания по итоговому проекту. Например, если покупателям нужна предчистовая отделка, то стоимость строительства дома в Сургуте по программе #ЭтаСтройканачинается от 40 тысяч за «квадрат», а если «под ключ» — от 50 тысяч.

Категория земли при покупке не имеет значения: подходят участки ИЖС, в садоводствах и дачных товариществах. Построить можно любой дом, для круглогодичного проживания или летнего отдыха. Можно выбрать модульное, каркасное, каменное и деревянное строительство. Особой популярностью пользуется каркасное домостроение, дома по данной технологии хорошо себя зарекомендовали в северных условиях.