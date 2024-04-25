Депутат Анатолий Разинкин предложил блокировать банковские счета мошенников

На заседании конституционного комитета Совета Федерации обсудили вопрос по борьбе с мошенниками. Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин предложил автоматически блокировать счета дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина.

По мнению Разинкина, даже если мошенник вынудил добровольно направить ему денежные средства, платежная система автоматически должна блокировать операцию.

Антон Немкин напомнил присутствующим, что, по данным Центрального банка, в 2023 году мошенники украли со счетов россиян порядка 16 миллиардов рублей.

«Выросла и доля преступлений, совершенных с помощью информационных технологий. По данным МВД, в каждом третьем преступлении использовались цифровые инструменты. Их общее число в 2023 году составило 677 тысяч, а рост к прошлому периоду составил практически 30%. Поэтому проблема является актуальной, особенно в части распространения методов социальной инженерии», – рассказал он.

Автоматическая блокировка счетов мошенников позволит кратно снизить число атак и количество украденных денежных средств у граждан.

«Напомню, что с лета 2024 года будет действовать схожий инструмент защиты наших граждан – банки начнут возвращать украденные мошенниками средства. Так, финансовая организация будет обязана вернуть их в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от гражданина. Деньги будут возвращены в случае, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, находящийся в базе Банка России, если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был проведен без согласия пользователя, а также если гражданин потерял карту и уведомил об этом банк», – пояснил Немкин.

По его словам, проблема мошенничества уже давно требует более эффективных методов защиты.