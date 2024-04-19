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Известный предприниматель из Сургута Валерия Пахтаева ушла из жизни

​Ушла из жизни основательница сургутской кондитерской фирмы «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева

Известный предприниматель из Сургута Валерия Пахтаева ушла из жизни
Фото: siapress.ru

Сегодня ушла из жизни основательница сургутской кондитерской фирмы «Кешка-сладкоежка» Валерия Пахтаева. Об этом рассказали в «СургутИнформ-ТВ».

«Она была сильным, страстным и бескомпромиссным человеком. В деле, в отношениях, в войне. Быть ее другом было непросто, а врагом, без вариантов. Мне нравилось ее отношение ко всему, и пугало. Максималист. Своих прекрасных дочек она воспитывала как волчица. Ее выражение. Натаскивала в бизнесе, доверяла, как себе, очень любила. Она была такой, прямой, настоящей, кометой, что пролетает мимо невероятным счастьем или разрушением, кому как повезет. Мне выпала радость дружить, быть принятой, отмечать общие праздники. Лера и была сама этим ярким праздником. И всегда просила, если будете меня провожать, пожалуйста весело, не надо драм», − поделилась главный редактор издания Вероника Чубенко.

Редакция siapress.ru приносит соболезнования родным и близким Валерии Альбертовны.

Предлагаем вспомнить одно из старых интервью с одним из самых ярких предпринимателей Сургута.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 123, комментариев: 0
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