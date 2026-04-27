В Златоусте прошел финал чемпионата «Умения юных» при поддержке Уралсиба

Erid:2SDnjeWbb14

Банк Уралсиб выступил генеральным партнером завершающего этапа чемпионата детского творчества «Умения юных», прошедшего в Челябинской области.

Чемпионат, зародившийся в Златоусте по инициативе городского педагогического сообщества, проходит уже в шестой раз. В этом году он продемонстрировал впечатляющие масштабы – в состязаниях приняли участие более 700 команд из детских садов и младших классов школ Златоуста, Челябинска, Миасса, Чебаркуля и многих других городов Челябинской области. Организаторами мероприятия были Управление общего образования Министерства образования и науки Челябинской области и профсоюз работников образования Златоустовского городского округа. Чемпионат получил широкую поддержку не только в педагогической среде, но и среди представителей бизнеса, включая Союз промышленников и предпринимателей Златоуста, и ряд известных предприятий, работающих в Златоусте и других городах Челябинской области.

На завершающем этапе, прошедшем в Златоусте, состязались 215 детей в 16 разнообразных творческих компетенциях. В финал вышли 80 участников – настоящих юных талантов, которые собрались вместе со своими наставниками 14 апреля 2026 года в Златоустовском ДК «Металлург» на торжественную церемонию закрытия и подведения итогов чемпионата. В торжествах приняли участие представители администрации города и Челябинской области, педагогического сообщества и деловых кругов. Уралсиб представлял управляющий отделением банка в г. Златоуст Василий Квашнев.

На церемонии награждения финалисты чемпионата и их наставники прошли торжественным парадом по сцене ДК «Металлург» под бурные аплодисменты зала. Все они были отмечены благодарственными письмами, и дипломами от Собрания депутатов Златоустовского городского округа. Победители получили подарки от организаторов и спонсоров. Праздничное настроение поддерживали яркие выступления творческих детских коллективов, которые подарили зрителям незабываемые номера.

«Для Банка Уралсиб уже стала традицией поддержка такого замечательного и нужного проекта. От лица нашего банка поздравляю всех участников, финалистов, призеров и победителей с блестящим завершением Чемпионата «Умения юных» 2026 года», – отметил Василий Квашнев во время церемонии награждения.

