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​Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат новые выплаты

В Тюменской области расширили поддержку пострадавшим от паводка

​Пострадавшие от паводка в Тюменской области получат новые выплаты
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Жители Тюменской области, чьи дома пострадали от летнего паводка, смогут получить компенсацию на капитальный ремонт или приобретение нового жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Новые меры поддержки разработаны по аналогии с опытом паводка на Ишиме в 2024 году.

Теперь собственники поврежденных домов могут рассчитывать на две новые выплаты. Первая – на капитальный ремонт жилья, которое серьезно пострадало от воды, но сохранило конструктивную целостность. Вторая – на приобретение или строительство нового дома, если прежнее было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания.

Помощь смогут получить собственники, которые постоянно проживали в пострадавших домах, в том числе на момент введения режима ЧС, и не имеют в собственности другого пригодного для проживания жилья. Заявления в органах соцзащиты начнут принимать после обследования домов муниципальными комиссиями.

Ранее действовавшие выплаты сохранены в полном объеме: 15 675 рублей на каждого члена семьи, 78 375 рублей при частичной утрате имущества и 156 750 рублей при полной утрате.

Летний паводок вызвали обильные осадки в Свердловской и Тюменской областях. В конце июля в Тюмени и Тюменском округе был введен режим ЧС регионального уровня. К середине августа уровень воды в Туре опустился ниже отметки опасного явления, однако в Тюменском и Ярковском округах остаются подтопленными 151 жилой дом и более двух тысяч приусадебных участков.


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15 августа в 13:53, просмотров: 375, комментариев: 0
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