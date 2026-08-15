Более ста школ и детсадов Сургута готовят к новому учебному году

В Сургуте продолжается подготовка школ и детских садов к новому учебному году. В этом году ремонтные работы проходят на 112 объектах, на эти цели выделено около 810 млн рублей. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал представитель МКУ «ДЭАЗиИС» Андрей Цап.

Один из объектов – школа №22 на улице Замятинской. Здесь основные работы уже завершены.

«На данном объекте работы практически завершены, остались буквально мелкие доделки – где-то подкрасить, подмазать. Работы были разделены на два этапа. Для создания безбарьерной среды здесь установлены лифты. В прошлом году мы отремонтировали центральное крыльцо, а в этом завершили ремонт остальных десяти запасных выходов», – рассказал Андрей Цап.

При ремонте крылец в школе отказались от обычной плитки. Для ступеней использовали цельное покрытие С3.

«Мы полностью ушли от плитки. Здесь используется материал С3 – это цельная ступень, которая накладывается на профиль. Она шероховатая, не скользкая и не позволяет воде проникать в бетон. Это увеличивает срок службы крыльца. Зимой такое покрытие также не скользит – конечно, при правильной эксплуатации», – пояснил спикер.

Всего в 2026 году работы проходят в 55 детских садах и 53 общеобразовательных учреждениях. Также ремонтируют объекты дополнительного образования и административные здания.

«Работы самые разные: выполняем предписания Роспотребнадзора, ремонтируем отдельные помещения, кабинеты, санузлы, актовые и спортивные залы. Есть работы и по инженерным сетям, в том числе по предписаниям Госпожнадзора», – отметил Андрей Цап.

Еще на 11 объектах устанавливают фильтры для воды. По словам специалиста, такую практику в Сургуте применяют второй год, а в следующем ее планируют расширить.