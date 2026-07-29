Идет прием заявок на X международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

В России продолжается прием работ на X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация». Организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) при поддержке Россотрудничества.

Конкурс проводится с 2017 года и направлен на сохранение традиций русской культуры, развитие межнационального диалога и популяризацию культурного наследия народов России. За годы его проведения интерес участников значительно вырос: если на первый конкурс поступило около 10 тысяч фотографий от 1,8 тысячи авторов из 28 стран, то в 2025 году организаторы получили уже более 19,5 тысячи работ от свыше 3,4 тысячи фотографов из России и зарубежья.

Работы принимаются в семи номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности» и специальной номинации «Россия — семья семей», посвященной семейным династиям, многопоколенным и многонациональным семьям.

Подать заявку можно до 12 октября на официальном сайте фотоконкурса. Участвовать могут как профессиональные фотографы, так и любители старше 18 лет. Каждый автор вправе представить от одной до пяти фотографий в каждой номинации, но не более 35 снимков в общей сложности. К участию допускаются работы, созданные не ранее 2021 года.

Победителей определит профессиональное жюри, которое выберет обладателей первого, второго и третьего мест в каждой номинации, а также обладателя Гран-при. Кроме того, по итогам онлайн-голосования на сайте конкурса вручат приз зрительских симпатий.