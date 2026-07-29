В Сургуте задержали двух несовершеннолетних по подозрению в покушении на сбыт наркотиков

В Сургуте задержали двух несовершеннолетних девушек 2009 и 2010 годов рождения, которых подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере через тайники-закладки. Об этом сообщили в СУ СКР по Югре.

По данным следствия, днем 21 июля во время оперативно-розыскных мероприятий возле дома на улице Семена Билецкого сотрудники полиции остановили девушек. При личном досмотре у них обнаружили свертки с запрещенными веществами в особо крупном размере.

Следствие считает, что подозреваемые планировали разместить наркотики в различных местах города. По версии правоохранителей, школьницы действовали по предварительному сговору с неизвестным, с которым познакомились через интернет, и участвовали в незаконном обороте запрещенных веществ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и других возможных участников преступления. Суд по ходатайству следствия отправил обеих подозреваемых под стражу. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.