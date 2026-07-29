Администрация Сургута напомнила о запрете купания в городских водоемах

Купание во всех водоемах Сургута остается запрещенным из-за несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим нормам. Об этом сообщили в администрации города. Как пояснили в мэрии, в рамках санитарно-гигиенического мониторинга специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования. По их результатам вода не соответствует нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Запрет распространяется на реку Сайму в парке «За Саймой», реку Черную на улице Аэрофлотской, водоем в СОТ «Виктория», водохранилище Сургутской ГРЭС-2 в районе СНТ «Черемушки» и улицы Туманной, а также водоем между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

В управлении по делам ГО и ЧС напомнили, что в случае происшествия на воде необходимо незамедлительно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.