«Справедливая Россия» предложила вернуть прежний пенсионного возраста

В России предложили отменить пенсионную реформу 2018 года и вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Документ опубликован в законодательной базе Госдумы.

Авторы инициативы предлагают признать утратившим силу федеральный закон 2018 года, по которому пенсионный возраст в России начали постепенно повышать.

Кроме того, депутаты хотят закрепить прежние нормы и запретить новое повышение пенсионного возраста до 1 января 2035 года.

Пока это только законодательная инициатива, которую Госдума еще не рассмотрела.

Сейчас в России общий пенсионный возраст составляет: 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.