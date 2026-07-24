Как Сургут будет преображаться в ближайшие годы — итоги пресс-конференции главы

Глава Сургута Максим Слепов встретился с представителями средств массовой информации. Впервые пресс-конференция прошла в новом формате — площадкой для разговора стал «Сквер журналиста» на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Главными темами стали благоустройство городских территорий, ремонт дорог и развитие общественных пространств.

«Выбор места для пресс-конференции не случаен. «Сквер журналиста», расположенный на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина, стал ярким примером того, как меняются городские пространства. Эта территория была выбрана для благоустройства жителями города в ходе голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». И сегодня это современное и комфортное место притяжения для горожан», – отметил Максим Слепов.

Глава города подчеркнул, что развитие парков, скверов и прогулочных зон остается одним из главных направлений работы администрации. При этом все большую роль в выборе объектов играют сами сургутяне. В этом году в онлайн-голосовании по благоустройству приняли участие более 44 тысяч человек. Это позволит привлечь федеральное финансирование на создание новых общественных пространств.

К городским преобразованиям подключается и бизнес. Один из социальных партнеров готовится благоустроить территорию вдоль Саймы между проездом Тихим и проспектом Комсомольским. Еще один застройщик уже согласовал проект развития территории вдоль протоки Бардыковки. Оба проекта компании реализуют за собственный счет.

В Год единства народов России начнется капитальный ремонт сквера Дружбы народов. Здесь появятся новые дорожки, современные скамьи и освещение. Параллельно за счет городского бюджета обновят детские площадки в шести парках и скверах.

Продолжается благоустройство дворов. В этом году приведут в порядок десять придомовых территорий: обновят проезды, освещение, парковки, зоны отдыха и озеленение. До 80-90 процентов стоимости работ оплачивает городской бюджет, остальную часть — собственники. Старые ограждения демонтируют или окрасят в серый цвет. Часть металла направят на проект «Сдай ограждение – помоги фронту».

«Если необходимости в ограждениях во дворе нет, предпринимательское сообщество города готово помочь. Мы договорились с компанией по приему металлолома о том, что они будут сами приезжать и забирать металлические трубы из дворов, а часть прибыли направят на формирование гуманитарных грузов от Сургута. Помогать срезать ограждения готовы ветераны СВО, они же будут контролировать расходование средств и формирование грузов», – обозначил Максим Слепов.

Большой блок пресс-конференции был посвящен дорогам. В 2026 году на ремонт магистралей, внутриквартальных проездов, устранение колейности и ям направили более 2 миллиардов рублей. В порядок приведут свыше 20 километров дорожного полотна общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Четыре участка отремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Также в городе запланировано строительство пяти новых дорог. В их числе участок улицы Усольцева от Есенина до Шидловского, магистраль к кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2», а также продолжение улицы Игоря Киртбая с выездом на Югорский тракт. Общая протяженность объектов превысит 5,5 километра. Срок реализации — 2026-2028 годы.

Еще одно направление — развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры. В городе продолжат использовать широкоформатную тротуарную плитку, более прочную и удобную в эксплуатации. На новых и отремонтированных тротуарах будут предусматривать велодорожки. Сейчас их общая протяженность составляет почти 10 километров, в дальнейшем сеть должна стать связанной и безопасной.

Качество работ глава Сургута проверяет лично. «Провожу объезды на велосипеде еженедельно. Проверяю качество благоустройства города. Например, на прошлой неделе мы с коллегами проехали порядка 30 километров. Список задач каждый раз пополняется», – поделился Максим Слепов.

В дальнейшем городские пространства будут оформлять с учетом нового визуального брендбука Сургута. В его основе — бордовый, зеленый, черный и синий цвета, связанные с природой и характером Западной Сибири. Так в городе намерены сформировать единый и узнаваемый облик.

При поддержке Администрации Сургута