Обзор комментариев читателей СИА-ПРЕСС о том, можно ли вернуть старым зданиям Сургута новую жизнь

Несмотря на то, что на открытую встречу о сохранении советской архитектуры в Сургуте пришло не так много горожан, тема все равно оказалась важной для читателей СИА-ПРЕСС. После публикации статьи о том, можно ли считать Сургут историческим городом, жители начали обсуждать судьбу старых зданий, Дома пионеров, «Авроры» и в целом отношение города к своему прошлому.

В комментариях часть горожан согласилась с тем, что Сургуту не хватает бережного отношения к собственной истории.

«Сургут – город временщиков. И точка», – написал житель Василий П. во «ВКонтакте».

Другой читатель с никнеймом Альф А возразил: по его мнению, жители как раз переживают за город, но решения часто принимаются без учета этой привязанности.

«Не совсем так. Люди по-другому думают: за каждое дерево, что посадили во дворе, переживают. А вот администрация, да, живет одним днем. После них хоть потоп: дерево срубили – фигня, подумаешь, 70 лет растет», – написал он.

Еще одна читательница, Татьяна Л., связала разговор о старых зданиях с более широкой темой исторической памяти.

«Кто не помнит истории, у того нет будущего. Не только «Аврора», сколько лет стоит здание бесхозно? Дом пионеров?» – отметила она.

В комментариях также звучала мысль, что вместо сохранения старых культурных объектов город получает новые памятники, но теряет живые места, связанные с памятью нескольких поколений.

«Вместо ДК появляются памятники… Печально», – написала Татьяна Д.

Отдельно читатели обсуждали, почему горожане плохо знают историю собственного города. Пользователь с никнеймом Елена Про вспомнила школьный предмет по истории края, который, по ее словам, раньше был в других регионах.

«В советское время в Восточном Казахстане и в Алтайском крае РСФСР был такой предмет в школе, как регионоведение – история края. А сейчас такого нет. В профильных организациях те, кто за зарплату должен нести просвещение в массы, занимаются чем угодно: лепят из соленого теста, мастерят из бумажных втулок поделки, только не делают то, что должны ‒ нести просвещение в массы. Плевать на прошлое, главное ‒ удовлетворение текущих и будущих потребностей», – написала она.

Один из самых обсуждаемых объектов – бывший Дом пионеров. Читатель СИА-ПРЕСС с никнеймом 6xz34e считает, что его нужно сохранить и использовать как музей.

«И все же Дом пионеров желательно сохранить. Здание «просится» быть музеем, куда вход будет стоить символические 100 рублей, как по всей России. Дополнение, кто по профессии «учитель» ‒ один раз в месяц ‒ бесплатный вход по Указу Президента. Денис Кирилюк привел не то сравнение. Музей ‒ это и есть историческая ценность на государственном иждивении. Экскурсия на пляж Клеопатры ‒ это развлечение (роскошь), как и горячий источник Тюмени. Цена аналогичная ‒ 100 долларов», – написал он.

Но не все комментаторы согласились с тем, что Дом пионеров сам по себе нужно обязательно сохранять. Читатель с никнеймом gizn3 считает, что здание небольшое и не имеет выдающейся архитектурной ценности.

«Дом пионеров для музея мелковат, по архитектурным достоинствам – обычная деревяшка советских времен. Таких много снесли и сносят», – написал он.

При этом читатель не спорит с важностью советского периода в истории Сургута.

«Надо в целом в экспозициях городских музеев широко представлять советский период в жизни города, и сохранять каждое здание, построенное в СССР, совсем не обязательно», ‒ добавил комментатор.

Ранее читатели СИА-ПРЕСС также активно обсуждали другую городскую тему – возможные изменения в работе учреждения «Наше время», где сургутские подростки могут официально работать в свободное от учебы время.

Поводом стала проверка Контрольно-счетной палаты, после которой под вопросом оказалась выплата зарплат школьникам из городского бюджета. В комментариях горожане резко отреагировали на возможные изменения и заявили, что подросткам нужно оставить возможность легально зарабатывать.