Обзор комментариев читателей СИА-ПРЕСС о том, можно ли вернуть старым зданиям Сургута новую жизнь

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Iviez9hP+ZigXjeFfYmNEhlorxzBBYHmAfPUyX0tfZmaFXdIZJemmJ6HXMmnLVeVshO6ywf0CNA6qRcmAwN8Uc3ClbXJcTsWDf2KFfkUe/a0sqS7MOy7y3ZPvib1TSfH"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Iviez9hP+ZigXjeFfYmNEhlorxzBBYHmAfPUyX0tfZmaFXdIZJemmJ6HXMmnLVeVshO6ywf0CNA6qRcmAwN8Uc3ClbXJcTsWDf2KFfkUe/a0sqS7MOy7y3ZPvib1TSfH"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/qFR1UQ98uD4RFApVFZI1K6LS9Ta/6cZgbZ4Zwvyd2itdhvVKcZsWFl6W6MPhLXoh7SLS7Q4jFykerkDcZD8uExZNLTcPApaoXZ5fgRrH/7OfCatstTTG4DkC/1iaecJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/qFR1UQ98uD4RFApVFZI1K6LS9Ta/6cZgbZ4Zwvyd2itdhvVKcZsWFl6W6MPhLXoh7SLS7Q4jFykerkDcZD8uExZNLTcPApaoXZ5fgRrH/7OfCatstTTG4DkC/1iaecJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064253"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524386"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/qFR1UQ98uD4RFApVFZI1K6LS9Ta/6cZgbZ4Zwvyd2itdhvVKcZsWFl6W6MPhLXoh7SLS7Q4jFykerkDcZD8uExZNLTcPApaoXZ5fgRrH/7OfCatstTTG4DkC/1iaecJ"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/qFR1UQ98uD4RFApVFZI1K6LS9Ta/6cZgbZ4Zwvyd2itdhvVKcZsWFl6W6MPhLXoh7SLS7Q4jFykerkDcZD8uExZNLTcPApaoXZ5fgRrH/7OfCatstTTG4DkC/1iaecJ"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "f9c56170731e8fba68e78f78a23c4057.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:37:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#309 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1783064339"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1785524342"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Iviez9hP+ZigXjeFfYmNEhlorxzBBYHmAfPUyX0tfZmaFXdIZJemmJ6HXMmnLVeVshO6ywf0CNA6qRcmAwN8Uc3ClbXJcTsWDf2KFfkUe/a0sqS7MOy7y3ZPvib1TSfH"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Iviez9hP+ZigXjeFfYmNEhlorxzBBYHmAfPUyX0tfZmaFXdIZJemmJ6HXMmnLVeVshO6ywf0CNA6qRcmAwN8Uc3ClbXJcTsWDf2KFfkUe/a0sqS7MOy7y3ZPvib1TSfH"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "21466047d56df75113a5332f85644cc1.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeu2ayp"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-07-03 12:38:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-07-31 23:59:02"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#313 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeu2ayp реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,0172   EUR  88,7602  

Новости

Больше новостей
Поддерживаете ли вы идею вернуть прежний пенсионный возраст?
Комментировать
0
Новый храм в Сургуте:
Комментировать
0
Больше опросов

​Комментатор под статьей СИА-ПРЕСС: «Сургут – город временщиков. И точка»

Обзор комментариев читателей СИА-ПРЕСС о том, можно ли вернуть старым зданиям Сургута новую жизнь

​Комментатор под статьей СИА-ПРЕСС: «Сургут – город временщиков. И точка»
Фото: архив siapress.ru

Несмотря на то, что на открытую встречу о сохранении советской архитектуры в Сургуте пришло не так много горожан, тема все равно оказалась важной для читателей СИА-ПРЕСС. После публикации статьи о том, можно ли считать Сургут историческим городом, жители начали обсуждать судьбу старых зданий, Дома пионеров, «Авроры» и в целом отношение города к своему прошлому.

В комментариях часть горожан согласилась с тем, что Сургуту не хватает бережного отношения к собственной истории.

«Сургут – город временщиков. И точка», – написал житель Василий П. во «ВКонтакте».

Другой читатель с никнеймом Альф А возразил: по его мнению, жители как раз переживают за город, но решения часто принимаются без учета этой привязанности.

«Не совсем так. Люди по-другому думают: за каждое дерево, что посадили во дворе, переживают. А вот администрация, да, живет одним днем. После них хоть потоп: дерево срубили – фигня, подумаешь, 70 лет растет», – написал он.

Еще одна читательница, Татьяна Л., связала разговор о старых зданиях с более широкой темой исторической памяти.

«Кто не помнит истории, у того нет будущего. Не только «Аврора», сколько лет стоит здание бесхозно? Дом пионеров?» – отметила она.

В комментариях также звучала мысль, что вместо сохранения старых культурных объектов город получает новые памятники, но теряет живые места, связанные с памятью нескольких поколений.

«Вместо ДК появляются памятники… Печально», – написала Татьяна Д.

Отдельно читатели обсуждали, почему горожане плохо знают историю собственного города. Пользователь с никнеймом Елена Про вспомнила школьный предмет по истории края, который, по ее словам, раньше был в других регионах.

«В советское время в Восточном Казахстане и в Алтайском крае РСФСР был такой предмет в школе, как регионоведение – история края. А сейчас такого нет. В профильных организациях те, кто за зарплату должен нести просвещение в массы, занимаются чем угодно: лепят из соленого теста, мастерят из бумажных втулок поделки, только не делают то, что должны ‒ нести просвещение в массы. Плевать на прошлое, главное ‒ удовлетворение текущих и будущих потребностей», – написала она.

Один из самых обсуждаемых объектов – бывший Дом пионеров. Читатель СИА-ПРЕСС с никнеймом 6xz34e считает, что его нужно сохранить и использовать как музей.

«И все же Дом пионеров желательно сохранить. Здание «просится» быть музеем, куда вход будет стоить символические 100 рублей, как по всей России. Дополнение, кто по профессии «учитель» ‒ один раз в месяц ‒ бесплатный вход по Указу Президента. Денис Кирилюк привел не то сравнение. Музей ‒ это и есть историческая ценность на государственном иждивении. Экскурсия на пляж Клеопатры ‒ это развлечение (роскошь), как и горячий источник Тюмени. Цена аналогичная ‒ 100 долларов», – написал он.

Но не все комментаторы согласились с тем, что Дом пионеров сам по себе нужно обязательно сохранять. Читатель с никнеймом gizn3 считает, что здание небольшое и не имеет выдающейся архитектурной ценности.

«Дом пионеров для музея мелковат, по архитектурным достоинствам – обычная деревяшка советских времен. Таких много снесли и сносят», – написал он.

При этом читатель не спорит с важностью советского периода в истории Сургута.

«Надо в целом в экспозициях городских музеев широко представлять советский период в жизни города, и сохранять каждое здание, построенное в СССР, совсем не обязательно», ‒ добавил комментатор.

Ранее читатели СИА-ПРЕСС также активно обсуждали другую городскую тему – возможные изменения в работе учреждения «Наше время», где сургутские подростки могут официально работать в свободное от учебы время.

Поводом стала проверка Контрольно-счетной палаты, после которой под вопросом оказалась выплата зарплат школьникам из городского бюджета. В комментариях горожане резко отреагировали на возможные изменения и заявили, что подросткам нужно оставить возможность легально зарабатывать.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:40, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре изменились правила назначения единого пособия // КАРТОЧКИ 598
  2. В Сургуте неизвестные вандалы разгрохали стекло на новой теплой остановке в центре города 558
  3. Югра увеличит выплаты работающим пенсионерам с 1 августа 538
  4. В Югре за полгода почти не вырос оборот розничной торговли — дела даже хуже, чем в среднем по России 524
  5. Мошенники научились красть деньги россиян при помощи «Одиссеи» Нолана 522
  6. ​СГЭС отмечает 20 лет работы в энергетике Сургута 522
  7. ​Почти три тысячи человек обойдут все квартиры и дома в Югре, чтобы рассказать о предстоящих выборах 499
  8. В Сургут завезли нужное количество прививок от гриппа. Вакцинация начнется в сентябре 498
  9. ​Культурный центр Сургута получил 3,7 млн рублей на новое оборудование 492
  10. Руслан Кухарук рассказал о сотнях проектов из «Карты разития Югры», реализованных за пять лет 478
  1. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 2555
  2. ​ФСБ задержала высокопоставленного полицейского в Югре 1970
  3. ​Правительство Югры: причиной дыма в районе ГРЭС-2 в Сургуте стало возгорание кровли 1959
  4. ​В Сургуте пройдет семейный фестиваль «Рыбное место» 1949
  5. ​«Снести проще, чем сохранить»: в Сургуте обсудили утрату архитектурной памяти 1848
  6. ​Учителей наделили особым статусом: что изменится 1811
  7. Благоустройство, дороги и общественные пространства — Максим Слепов обсудил с журналистами жизнь города 1778
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 июля? // АФИША 1744
  9. Если получится разместить коллективы бывшего ГКЦ в «Авроре» — это будет здорово. Странно, что раньше отвергли этот вариант с «Петрушкой» 1743
  10. В Сургуте вдвое увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на высший балл 1626
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 5928
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5139
  3. Причины остаться 4166
  4. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 3844
  5. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3431
  6. ​Владимир Болотов: «Нам важно удержать в Сургуте молодых, активных и квалифицированных людей» 3242
  7. Яркое лето с Брусникой 3151
  8. ​Последняя капля… бензина? 3140
  9. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 2850
  10. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 2705

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика