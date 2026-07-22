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​Инвестиционное агентство Тюменской области заключило соглашение с федеральной компанией

В Тюменской области инвесторы получат сопровождение в сфере релокации

​Инвестиционное агентство Тюменской области заключило соглашение с федеральной компанией
Фото: vk.com/tmninvest

Инвестиционное агентство Тюменской области и компания «Этажи» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие дополнительных сервисов сопровождения инвесторов, сообщили в Инвестиционном агентстве региона.

Согласно договоренностям, компания, обладающая экспертизой в сфере жилищной адаптации и сопровождения релокации, будет помогать инвесторам в вопросах привлечения, переезда и закрепления специалистов. При запуске новых предприятий эти вопросы становятся важной задачей, влияющей на скорость формирования команды и реализацию проекта.

«Мы последовательно развиваем партнерскую систему Инвестиционного агентства, чтобы инвесторы могли получать комплексную поддержку, фактически дополняя традиционные меры поддержки практическими сервисами, востребованными бизнесом на этапе реализации инвестиционных проектов», – отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Соглашение стало частью системной работы по развитию партнерской сети агентства. Сегодня в реестре Инвестиционного агентства 535 инвестиционных проектов, а в рамках работы проектного офиса ежегодно рассматриваются сотни вопросов, возникающих на различных этапах реализации инвестиционных инициатив.

Развитие партнерской сети позволяет последовательно расширять перечень сервисов, доступных инвесторам по принципу «одного окна». Инициатива сформирована в ответ на растущий интерес бизнеса к реализации в Тюменской области новых производственных, логистических и инвестиционных проектов.


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Сегодня в 21:29, просмотров: 84, комментариев: 0
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