Сургутян предупредили о фейковых публикациях про пожар

Накануне в социальных сетях начала распространяться информация о сильном пожаре на окраине Сургута. Однако эти сообщения не соответствуют действительности, сообщили в администрации города.

«Это не соответствует действительности. Фото взято из открытых источников, датировано 2024 годом, там изображен другой город. Все факты, излагаемые в информационных сообщениях – фейки, которые Администрация города Сургута не подтверждает», – указали в сообщении.

Жителей просят внимательнее проверять источники информации и доверять только официальным ресурсам. Также в мэрии предупредили, что не стоит переходить по ссылкам, размещенным в подобных сообщениях.