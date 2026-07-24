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​Шведский стол вместо серой каши

Если школьники Сургута смогут выбирать еду, остатков станет меньше

​Шведский стол вместо серой каши
Фото: siapress.ru

Почти два миллиарда рублей в год – это огромная сумма (речь о тратах Сургута на школьное питание. Эту тему в эфире проекта «ДУМАть и решать» поднял депутат думы города Владимир Болотов. Переходите по ссылке − нужный фрагмент откроется сразу).

Если дети выбрасывают 50% еды, мы буквально выкидываем на ветер полмиллиарда рублей ежегодно.

Раздаточная линия с выбором блюд давно напрашивается: пусть ребенок сам берет то, что точно съест. Это решит вопрос не только со вкусами, но и с остывшей едой из-за заранее накрытых столов.

Дело не только в еде, но и во времени. Часто перемена длится 15-20 минут, из них пять минут ребенок стоит в очереди, пока все остывает, а уже звонок. Бывает так: очередь еще не дошла до тебя, а ассортимент выпечки и других блюд уже закончился.

Дело в том, что школьная столовая сейчас – это место принуждения. Ребенок проводит там 15 минут в шуме, под надзором дежурных, которые торопят быстрее освободить место для следующего класса.

Дайте детям спокойно посидеть, выбрать еду самим, и они начнут есть даже брокколи. Голодные дети учатся хуже и получают проблемы с желудком.

Решение: либо удлинить перемену для младших классов, либо организовать питание потоками, чтобы классы не пересекались.

Проблема решается просто: шведский стол или хотя бы базовый выбор из двух горячих блюд. Плюс нормальный питьевой режим без ограничений.

Дети едят глазами. Если вместо серой каши они увидят салат-бар, свежие фрукты и возможность собрать обед самим, статистика остатков резко пойдет вниз.

В Сургуте зимой организму нужна нормальная калорийная еда, а не унылые размазанные порции.

Нужно менять подход к тендерам. Сейчас контракты выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену за порцию. Отсюда водянистое пюре и сосиски сомнительного качества.

Давайте считать не стоимость одной тарелки, а эффективность бюджета: сколько реально съедено питательных веществ на вложенный рубль?

И обязательно нужно ввести обратную связь от самих школьников через QR-коды на столах.

Раздаточная линия – отличный шаг, но нужно идти дальше. Почему бы не внедрить предварительный заказ меню накануне через приложение? Так кухня будет готовить ровно столько порций макарон или гречки, сколько реально нужно классу, минимизируя отходы. А сэкономленные средства можно пустить на более качественные продукты.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 131, комментариев: 0
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