Врачи Сургута удалили пациентке гигантскую опухоль размером почти 40 сантиметров

Врачи Сургутской окружной клинической больницы удалили пациентке опухоль размером 38×30×18 сантиметров. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры. Женщину экстренно доставили в больницу с болями в животе и задержкой стула. До этого ухудшение самочувствия она связывала с перенесенным переломом шейки бедра.

Обследование показало, что новообразование занимало практически всю левую половину малого таза и распространялось в верхние отделы брюшной полости. Во время операции выяснилось, что опухоль полностью разрушила левую почку и затронула соседние органы.

Хирургам удалось удалить образование единым блоком в пределах здоровых тканей. При этом специалисты сохранили толстый и тонкий кишечник, избежав их удаления. Операция продолжалась 3 часа 20 минут.

В лечении пациентки участвовала мультидисциплинарная команда под руководством заведующего хирургическим отделением Ильнура Каримова. В нее также вошли врачи-онкологи Сергей Полозов и Морис Симонян, заведующий онкологическим отделением Александр Волкивский, врач-анестезиолог-реаниматолог Надежда Васина, медицинская сестра-анестезист Ирина Лыскова и операционная медицинская сестра Анастасия Пешкун.

По результатам гистологического исследования у пациентки подтвердили саркому — редкое злокачественное новообразование. Признаков отдаленного метастазирования не выявлено. Дальнейшую тактику лечения определят совместно с федеральными специалистами с использованием телемедицинских технологий.