Сургут ждут жаркие и дождливые дни на этой неделе

Жаркая погода в Сургуте сохранится до конца недели. По информации Gismeteo, днем воздух будет прогреваться до +29…+31 градуса, однако вместе с теплом в город придут дожди, а местами ожидаются ливни и грозы.

Сегодня, 29 июля, синоптики прогнозируют до +31 градуса днем. Во второй половине дня и вечером возможны кратковременные дожди.

В четверг, 30 июля, температура немного снизится – до +30 градусов, однако осадки станут интенсивнее. Ночью ожидается ливень, днем также прогнозируются дожди.

В пятницу, 31 июля, вновь потеплеет до +31 градуса. Осадки возможны преимущественно днем.

Первые выходные августа также обещают быть теплыми. В субботу воздух прогреется до +29 градусов, но днем и вечером ожидаются дожди. В воскресенье жара немного спадет – до +25 градусов, при этом синоптики также прогнозируют дожди и грозы.