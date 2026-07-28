Власти Сургута раскрыли детали обновленного проекта КРТ Ядра центра

Появились первые подробности нового подхода к освоению ядра центра Сургута. Ранее единый проект будет разделено на КРТ-1 и КРТ-2. Как пояснил в разговоре с sitv.ru замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич, разделение должно повысить привлекательность проекта для инвесторов и увеличить шансы на его реализацию в установленные сроки.

«На сегодняшний день ситуация на рынке строительства жилья немножко ухудшилась, что может повлечь за собой увеличение стоимости дополнительных затрат и сроков реализации КРТ. Поэтому нужно дать возможность потенциальным инвесторам, которые зайдут на торги, реализовать проект и быть уверенными в том, что все сроки, которые будут прописаны в рамках договора, будут достигнуты», — сообщил Иван Сорич.

Первая площадка площадью почти 17 тысяч квадратных метров расположится вдоль проспекта Ленина — возле здания СИА-ПРЕСС и между объектом «Россетей» и театром СурГУ. Вторая территория площадью около 9 тысяч квадратных метров разместится за пространством «ЮжанеГорожане» и частично охватит участок рядом с Центральной площадью.

При этом изменились обязательства будущих инвесторов. Из проекта исключили строительство здания детского театра — теперь застройщики должны будут только разработать его проект. Также они подготовят проекты Городского культурного центра, школы на 850 мест и детского сада на 350 мест. Их строительство планируется за счет государственных и муниципальных программ.

В обновленной концепции также появились новые общественные пространства: спортивная площадка возле Центральной площади и благоустроенная набережная Саймы. Кроме того, снижена этажность жилой застройки. Предполагается возведение 11 домов высотой от 8 до 15 этажей общей площадью около 230 тысяч квадратных метров.

Новый аукцион власти рассчитывают провести в четвертом квартале 2026 года. Пока неизвестно, достанутся ли обе территории одному девелоперу или их будут осваивать разные компании.

Новый подход к освоению ядра центра Сургута ранее обсудили журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в рамках проекта «О чем говорят».