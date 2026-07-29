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Прокуроры Югры с начала года направили в суды иски к коррупционерам почти на полмиллиарда рублей

Прокуратура Югры подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года

Прокуроры Югры с начала года направили в суды иски к коррупционерам почти на полмиллиарда рублей
Фото прокуратуры Югры

Прокуратура Югры за первое полугодие 2026 года добилась погашения долгов по заработной плате на сумму более 570 млн рублей. Благодаря этому были восстановлены права свыше четырех тысяч работников. Об этом сообщили в прокуратуре автономного округа по итогам заседания коллегии под председательством Дмитрия Попова.

Всего за шесть месяцев сотрудники надзорного ведомства выявили почти 17 тысяч нарушений закона и защитили права около 10 тысяч граждан. По материалам прокурорских проверок возбуждено 108 уголовных дел, а к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 3,2 тысячи человек.

За отчетный период в прокуратуру поступило более 32 тысяч обращений, каждое четвертое из которых было удовлетворено. На личный прием пришли 5,5 тысячи жителей.

Одним из приоритетов остается защита прав участников специальной военной операции и их семей. В этом году после вмешательства прокуратуры региональные выплаты получили более 40 человек.

Также ведомство сообщило о защите прав 422 несовершеннолетних в сферах образования, труда, отдыха и предоставления социальных выплат.

В рамках надзора за соблюдением прав предпринимателей прокуратура отклонила 62,5% заявлений о проведении внеплановых проверок. Кроме того, после принятых мер бизнесу выплатили более 21 млн рублей по исполненным контрактам.

В сфере противодействия коррупции выявлены нарушения у 225 должностных лиц. К дисциплинарной ответственности привлечены 89 чиновников, 21 человек уволен в связи с утратой доверия. В суды направлено 35 исков почти на 450 млн рублей.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 185, комментариев: 0
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