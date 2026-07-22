Сургутян приглашают на бесплатный творческий фестиваль для всей семьи

В эту субботу, 25 июля, в Сургуте пройдет семейный творческий фестиваль «Рыбное место». Он пройдет в Городском парке культуры и отдыха с 15:00 до 18:00, говорится в соцсетях организаторов.

Фестиваль объединит музыку, живопись и современное искусство. Для детей и взрослых подготовили познавательно-развлекательные программы, тематические мастер-классы, выставки, пленэр сургутских художников и ярмарку изделий ручной работы.

Также в парке будут работать арт-площадки и фотозоны. Атмосферу фестиваля дополнят музыкальные выступления.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+