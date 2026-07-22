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​В Сургуте пройдет семейный фестиваль «Рыбное место»

Сургутян приглашают на бесплатный творческий фестиваль для всей семьи

​В Сургуте пройдет семейный фестиваль «Рыбное место»
Фото: Фестиваль «Рыбное место» 2026 / vk.com

В эту субботу, 25 июля, в Сургуте пройдет семейный творческий фестиваль «Рыбное место». Он пройдет в Городском парке культуры и отдыха с 15:00 до 18:00, говорится в соцсетях организаторов.

Фестиваль объединит музыку, живопись и современное искусство. Для детей и взрослых подготовили познавательно-развлекательные программы, тематические мастер-классы, выставки, пленэр сургутских художников и ярмарку изделий ручной работы.

Также в парке будут работать арт-площадки и фотозоны. Атмосферу фестиваля дополнят музыкальные выступления.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+


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Сегодня в 14:55, просмотров: 144, комментариев: 0
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