ФСБ предъявила Павлу Дурову обвинение по делу о содействии террористической деятельности

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Кроме того, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ФСБ России.

По версии спецслужбы, основанием для обвинения стало то, что Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые, как утверждается, использовались иностранными спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества в России. В ФСБ заявили, что это привело к многочисленным жертвам и многомиллиардному ущербу.

Адвокат Владимир Жеребенков отметил, что по статье о содействии террористической деятельности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По его мнению, в рамках расследования Дурову могут предъявить обвинения и по другим статьям Уголовного кодекса РФ.

Также юрист считает, что следующим этапом может стать заочный арест основателя Telegram. По его словам, такая процедура необходима для последующего обращения с запросом об экстрадиции, в том числе по линии Интерпола.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российская сторона продолжает контакты с Telegram по вопросу восстановления доступа к мессенджеру, однако, по его словам, со стороны компании пока не наблюдается высокой активности. Также в Госдуме за последние недели неоднократно высказывались в пользу разблокировки Telegram.