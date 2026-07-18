Банк России рассказал, что подорожало и подешевело в Югре за июнь

В июне цены в Югре выросли на 1,06% по сравнению с маем. Годовая инфляция ускорилась до 5,32%, однако осталась ниже, чем в среднем по России, где она достигла 6,02%. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Тюменской области.

Сильнее всего за месяц подорожали непродовольственные товары. При этом за год услуги показали самый заметный рост – на 6,68%. Непродовольственные товары подорожали на 4,99%, продовольствие – на 4,53%.

Одним из главных факторов роста цен стало моторное топливо. За июнь бензин и дизель в Югре подорожали сразу на 14,49%, а за год – на 31,05%. Для сравнения, в целом по стране рост составил 6,88% за месяц и 19,68% за год.

В Банке России объяснили скачок временным сокращением производства нефтепродуктов из-за ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Одновременно вырос сезонный спрос, связанный с началом отпусков и дачного сезона. В итоге уменьшение предложения совпало с повышенной потребностью в топливе.

Кроме топлива, в июне заметно подорожали телерадиотовары, моющие и чистящие средства, инструменты и оборудование.

При этом смартфоны и беспроводные наушники стали дешевле на 1,85%. Регулятор связывает это с укреплением рубля в предыдущие месяцы и постепенным снижением спроса. Также подешевели печатные издания, строительные материалы, трикотаж и легковые автомобили.

На продовольственном рынке сильнее всего выросли цены на овощи и фрукты – на 2,11% за месяц. В частности, подорожали лук, морковь и картофель. Запасы прошлогоднего урожая сокращаются, а новый отечественный урожай еще не поступил в достаточном объеме, поясняет Банк России.

Импортные груши, лимоны и виноград стали дороже из-за роста расходов на доставку и ослабления рубля. Сыр после трех месяцев снижения подорожал на 1,43%, рыбопродукты – на 1,39%, мясопродукты – на 1,38%.

Заметнее всего в июне подешевели яйца – на 11,26%. Это объяснили сезонным ростом производства.

Среди услуг быстрее всего дорожали зарубежные туры – на 6,72%. Телекоммуникационные услуги выросли в цене на 5,08%. В то же время услуги пассажирского транспорта подешевели на 4,2%. Этому способствовало расширение полетных программ, в том числе запуск новых субсидируемых рейсов из Югры, добавил регулятор.

Напоминаем, что в Югре заметно подорожало топливо. К концу июня 2026 цены на автомобильный бензин выросли на 22,4%, на дизельное топливо – на 13%. Такие данные приводил ранее Тюменьстат.